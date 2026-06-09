Σε μία τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της, τον γοητευτικό επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή, προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον Χάρη Χριστόπουλο και την Ανίτα Μπραντ στην εκπομπή της Super Κατερίνα, η παρουσιάστρια του Alpha συζήτησε με το ζευγάρι κατά πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες σε μία σχέση - γάμο μετά τον ερχομό ενός παιδιού.

«Τώρα που έχω γίνει κι εγώ μανούλα… Βλέποντας τον άντρα μου το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μου και κοιτάζοντας την κόρη μου που μοιάζει πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Τον άλλο, τον αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί, ίσως χάνεται το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό. Είναι λογικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά του, ο Χάρης Χριστόπουλος είπε: «Αυτό είναι ο έρωτας, το σεξουαλικό γιατί ο κόσμος το μπερδεύει. Ο έρωτας είναι η σεξουαλική έλξη. Αυτό έχει σκαμπανεβάσματα και εκεί θέλει δουλίτσα».

Η Κατερίνα Καινούργιου στις 3 Απριλίου έγινε μητέρα για πρώτη φορά, όπως πρώτο σε είχε ενημερώσει αποκλειστικά το TLIFE.

Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ολοκληρώνοντας την προσωπική της ευτυχία δίπλα στον Παναγιώτη Κουτσουμπή με τον οποίο έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.