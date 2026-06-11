Ο πλανήτης Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο σε λίγες μέρες. Περνάει στον Λέοντα και η Άση Μπήλιου εξήγησε πώς θα επηρεάσει τα ζώδια αυτή η αλλαγή και η νέα θέση.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Λοιπόν, εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την Αφροδίτη και την καινούρια θέση που θα πάρει. Το Σάββατο θα μπει με δόξα και τιμή στο ζώδιο του Λέοντα, σε ένα ζώδιο που είναι λίγο πιο παθιασμένο, λίγο πιο γενναιόδωρο» είπε αρχικά η αστρολόγος στο Breakfast@Star.

«Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που συμβολίζει στην αστρολογία την αγάπη, τις σχέσεις, το χρήμα και σε αυτό το ζώδιο η αλήθεια είναι, ότι περνάει ωραία όταν μπαίνει και περνάμε κι εμείς καλά όταν μπαίνει», συμπλήρωσε.

Η Αφροδίτη στον Λέοντα θα είναι από το Σάββατο 13 Ιουνίου έως και το Σάββατο 9 Ιουλίου. «Σ’ ένα ζώδιο πύρινο, πολύ εκδηλωτικό στα συναισθήματά του, ενθουσιώδες, παθιασμένο με τη ζωή, τη δημιουργία, την καλλιτεχνία, όλα αυτά τα ωραία πράγματα τέλος πάντων που κάνουν τη ζωή μας έτσι λίγο πιο όμορφη», περιέγραψε.

Στο τέλος του μήνα, η Αφροδίτη θα ανοίξει τον δρόμο για να περάσει και ο Δίας στο ίδιο ζώδιο.

