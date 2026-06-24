Μετά την απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε την Παναγιώτη Βλαντή “αθώα” για τη μήνυση που της είχε υποβάλλει ο Γιώργος Κιμούλης για συκοφαντική δυσφήμιση, η Δώρα Χρυσικού ξέσπασε κατά του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Αθώα η Παναγιώτα Βλαντή στη μήνυση που της έκανε ο Κιμούλης/ φωτογραφία από NDP/Παναγιώτης Κουφαλέξης

«Ο κύριος Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και αυτή τη στιγμή όσες δίκες έχει κάνει, είτε ως μηνυόμενος είτε ως μηνυτής, πρωτοδίκως, τις έχει χάσει. Δηλαδή το να καταφύγει στη δικαιοσύνη, που ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του, ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Τώρα, δέχεται τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας του» δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και πρόσθεσε:

«Μήνυσε την κα. Βλαντή, η κα. Βλαντή πρωτοδίκως αθωώθηκε. Έκανε αγωγή σε τρεις ανθρώπους από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ζητώντας τους 50.000 ευρώ, έχασε πρωτοδίκως την αγωγή. Έκανε αγωγή στο ΣΕΗ για να αρθεί η διαγραφή του, αυτό έχει τελεσίδικα χαθεί. Μηνύθηκε από την κα. Δούκα, μαζί με τον υποτιθέμενο αυτόπτη μάρτυρα στα περιβόητα σκηνικά της παράστασης, ο οποίος μάρτυρας καταδικάστηκε για ψευδή κατάθεση και ο κ. Κιμούλης πρωτοδίκως ως ηθικός αυτουργός για ψευδή καταμήνυση»

01-01-2009 Κοπή πίτα θέατρο Αθηνών «Closer». Νίκος Ψαρράς-Ζέτα Δούκα-Γιώργος Κιμούλης-Κάρολος Παυλάκης-Δώρα Χρυσικού/ φωτογραφία από NDP



Η Δώρα Χρυσικού ξέσπασε και κατά του συνηγόρου του ηθοποιού λέγοντας πως όλο αυτό το διάστημα που προσπαθούσαν να βρουν το δίκιο τους, εκείνος τους ειρωνεύονταν.



«Λοιπόν, το λέω αυτό για να ξέρουμε την τάξη των πραγμάτων διότι έχουμε ακούσει τρεισίμιση χρόνια, που συρόμαστε στα κανάλια, να μας αποκαλούν “συμμορία” και “Τρόικα”. Ζούμε αδιανόητο προπηλακισμό από τον συνήγορο του κ. Κιμούλη, ειρωνείες, χλευασμό και ύβρεις» ισχυρίστηκε.



Η ηθοποιός την οποία έχουμε απολαύσει σε πολλές ελληνικές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές: “Η γη της Ελιάς”, “Ήλιος”, “Ίχνη” μαζί με τη Ζέτα Δούκα και την Παναγιώτα Βλαντή είχαν κατηγορήσει τον Γιώργο Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά. Η Παναγιώτα Βλαντή και η Δώρα Χρυσικού κυρίως για λεκτική ενώ η Ζέτα Δούκα και για σωματική καθώς, όπως η ίδια είχε ισχυριστεί, ο ηθοποιός την είχε κλωτσήσει.



Τότε ο ηθοποιός της μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση.

