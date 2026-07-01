Mία συγκινητική φωτογραφία με τον τηλεοπτικό της σύζυγο Σάββα(σ.σ: Μελέτη Ηλία) και τις τηλεοπτικές της κόρες της Σάντρα( σ.σ: Βάσια Γκολφινοπούλου) και Χαρά(σ.σ: Ηλιάνα Γαλάνη) δημοσίευσε στα social media η Βάσω Λασκαράκη.



Οι τέσσερίς τους ποζάρουν με συγκίνηση στον φωτογραφικό φακό λίγο πριν το φιναλε της 6ης σεζόν της σειράς “Το σόι σου”, το οποίο επέστρεψε μετά από 6 χρόνια.



Ο Γιάννης Δρακόπουλος σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Breakfast@Star έχει επιβεβαιώσει ότι η σειρά έχει πάρει το πράσινο φως για να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, δηλαδή το 2026-2027.



«Κάναμε πέντε χρόνια σερί το “Σόι” και υπήρξε μια διακοπή πέντε ετών, η οποία δεν ήταν μικρή. Από την άλλη βέβαια, όλα αυτά τα πέντε χρόνια οι επαναλήψεις δείξανε ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά την ήθελε. Θα συνεχίσουμε και του χρόνου απ’ όσο γνωρίζω» δήλωσε ο ηθοποιός που στη σειρά υποδύεται έναν από τους γαμπρούς του Βαγγέλη Χαμπέα και πιο συγκεκριμένα τον σύζυγο της Όλγας.



