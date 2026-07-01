Βάσω Λασκαράκη: Η συγκινητική φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media

Θα συνεχιστεί κκαι την επόμενη σεζόν η σειρά;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ποιο χαρακτηριστικό της έχει κληρονομήσει η κόρη της Εύα/ βίντεο από Happy Day

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Mία συγκινητική φωτογραφία με τον τηλεοπτικό της σύζυγο Σάββα(σ.σ: Μελέτη Ηλία) και τις τηλεοπτικές της κόρες της Σάντρα( σ.σ: Βάσια Γκολφινοπούλου) και Χαρά(σ.σ: Ηλιάνα Γαλάνη) δημοσίευσε στα social media η Βάσω Λασκαράκη.

Βάσω Λασκαράκη: Η κορούλα της Εύα σε ρόλο... φωτογράφου!


Οι τέσσερίς τους ποζάρουν με συγκίνηση στον φωτογραφικό φακό λίγο πριν το φιναλε της 6ης σεζόν της σειράς “Το σόι σου”, το οποίο επέστρεψε μετά από 6 χρόνια. 

 

 


Ο  Γιάννης Δρακόπουλος σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Breakfast@Star έχει επιβεβαιώσει ότι η σειρά έχει πάρει το πράσινο φως για να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, δηλαδή το 2026-2027. 


«Κάναμε πέντε χρόνια σερί το “Σόι” και υπήρξε μια διακοπή πέντε ετών, η οποία δεν ήταν μικρή. Από την άλλη βέβαια, όλα αυτά τα πέντε χρόνια οι επαναλήψεις δείξανε ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά την ήθελε. Θα συνεχίσουμε και του χρόνου απ’ όσο γνωρίζω» δήλωσε ο ηθοποιός που στη σειρά υποδύεται έναν από τους γαμπρούς του Βαγγέλη Χαμπέα και πιο συγκεκριμένα τον σύζυγο της Όλγας.


 

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