Η Βάσω Λασκαράκη ανέβασε στα social media μια νέα φωτογραφία από το αυτοκίνητό της, με την έκπληξη να βρίσκεται πίσω από την κάμερα, καθώς τη λήψη έκανε η 13χρονη κόρη της, Εύα.

Η ηθοποιός, που διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, μοιράστηκε μια αυθόρμητη φωτογραφία από την καθημερινότητά της, μακριά από επαγγελματικές εμφανίσεις και τηλεοπτικά πλατό. Σύμφωνα με την ανάρτηση, το πρόσωπο που ανέλαβε τον ρόλο του φωτογράφου ήταν η κόρη της.

Η Εύα πίσω από τον φακό

Η Εύα είναι 13 ετών κι είναι η κόρη που έχει αποκτήσει η Βάσω Λασκαράκη από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση εμφανίζεται σε έναν νέο ρόλο για την καθημερινότητα της μητέρας της, καθώς ήταν εκείνη που τράβηξε τη φωτογραφία μέσα στο αυτοκίνητο.

Η ανάρτηση της Εύας Λασκαράκη /Φωτογραφία Instagram

Η σχέση μητέρας και κόρης

Η ανάρτηση ανέδειξε τη στενή σχέση που έχει η ηθοποιός με την κορούλα της. Μέσα από τέτοιες στιγμές, δείχνει πλευρές της προσωπικής της ζωής, με έμφαση στην οικογένειά της και στην επαφή που έχει με την κόρη της.

Η πρόσφατη δημοσίευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομα της Βάσως Λασκαράκη έχει συνδεθεί και με άλλες προσωπικές στιγμές που έχει μοιραστεί δημόσια, όπως αναφορές στον Λευτέρη Σουλτάτο και ταξίδια τους.