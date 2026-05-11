Η φετινή Γιορτή της Μητέρας είχε έντονο συναίσθημα, προσωπικές εξομολογήσεις και οικογενειακές στιγμές που πλημμύρισαν το Instagram. Οι Έλληνες celebrities τίμησαν τις μητέρες τους, μίλησαν για τη δική τους εμπειρία ως γονείς και μοιράστηκαν φωτογραφίες που προκάλεσαν χιλιάδες αντιδράσεις στα social media.

Η Μάρα Ζαχαρέα τόνισε ότι η αγάπη της μητέρας δεν μετριέται από τις τέλειες στιγμές, αλλά από την καθημερινότητα και την αφοσίωση. «Η αγάπη της μητέρας, η αγάπη της μαμάς, δε μετριέται με τις τέλειες στιγμές. Μετριέται με την καθημερινότητα, με μια φωνή που βγαίνει από μέσα σου και λες στο παιδί σου "Είμαι εδώ για σένα πάντα"».

Στη συνέχεια έγραψε: «Το να είσαι μαμά είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σου. Είναι ανιδιοτελής αγάπη. Να αγαπάς χωρίς όρια, να δίνεις τα πάντα, να αντέχεις τα πάντα, να δίνεις τα πάντα χωρίς να ζητάς κανένα αντάλλαγμα. Το να είσαι μαμά σημαίνει να είσαι ένα σπίτι για το παιδί σου. Ένα καταφύγιο. Πρέπει να ξέρει πως ό, τι και να συμβεί θα υπάρχει πάντα ένα καταφύγιο».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, δήλωσε με την ανάρτησή της πως μέσα από τη μητέρα της έμαθε τι σημαίνει αγάπη και πως όταν απέκτησε η ίδια παιδιά, κατάλαβε πόσο μπορεί να μεγαλώσει: «Η μητέρα μου μου έμαθε την αγάπη. Τα παιδιά μου μου έδειξαν πόσο απέραντη μπορεί να γίνει. Άλλωστε η μητρότητα δεν είναι οι τέλειες στιγμές. Είναι εκείνα τα μικρά “είμαι εδώ” κάθε μέρα».

Η Μιμή Ντενίση πόζαρε αγκαλιά με την κόρη της και μίλησε για όλες τις μαμάδες που θαυμάζει: «Μέρα αγάπης για εμάς τις μαμάδες και τα παιδιά μας. Μέρα μνήμης για τις μαμάδες που έφυγαν και μας προστατεύουν από ψηλά. Η πιο ιερή σχέση η μεγαλύτερη αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλες. Σας αγαπώ και σας θαυμάζω για τον αγώνα που κάνετε για τα παιδιά σας. Ειδικά όσες τα μεγαλώνετε μόνες σας. Χρόνια μας πολλά», έγραψε.

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν περισσότερο, καθώς δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με τον γιο της, Ερμή, και μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της μητρότητας. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως υπήρξαν βράδια που ξέσπασε σε κλάματα από την εξάντληση, όμως η αγκαλιά του παιδιού της άλλαξε τα πάντα στη ζωή της.

«Ένα απ’ τα πολλά βράδια που έχω ξενυχτήσει μαζί σου. Κι εκείνο το βράδυ ειδικά, ήταν η τρίτη φορά που ξύπνησες με κλάματα. Ήμουν τόσο κουρασμένη, που σου είπα με νεύρα και δυνατή φωνή: «Ερμή, σε παρακαλώ, κοιμήσου. Τι είναι; Γιατί κλαις πάλι;»… Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα σου τη στιγμή που σου φώναξα! Έβαλα τα κλάματα από την κούραση. Ένιωσα απαίσια που σου φώναξα και σε πήρα μια σφιχτή αγκαλιά.

Αυτή η αγκαλιά κράτησε 40’. Θα γύριζα τον χρόνο πίσω σε αυτή την αγκαλιά ξανά και ξανά, γιατί μετά από τόσο καιρό το μόνο που θυμάμαι είναι αυτή η αγκαλιά και όχι η κούραση! Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες!» έγραψε η Ελένη Φουρέιρα στην ανάρτησή της

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τίμησε τη δική της μανούλα με μία φωτογραφία που την κρατά στην αγκαλιά της. «Η μαμά μου. Η προσωποποίηση της δύναμης. Το στήριγμα όλης της οικογένειας. Χρόνια πολλά μάνα μου. Σ´αγαπάω και όσο περνάνε τα χρόνια σε καταλαβαίνω όλο και περισσότερο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Η αγάπη που νιώθουμε για τα παιδιά μας μπορεί να φωτίσει τον κόσμο όλο», έγραψε.

Η Κατερίνα Καινούργιου, που φέτος γιορτάζει πρώτη φορά ως μητέρα, έκανε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση από τη στιγμή της γέννας της μικρής Ξένιας. Η παρουσιάστρια μίλησε για το θαύμα της μητρότητας, ενώ αργότερα απαθανατίστηκε σε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με αγαπημένα της πρόσωπα και τη νεογέννητη κόρη της.

Η παρουσιάστρια του Alpha στις 3 Απριλίου έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την μικρή Ξένια.

«Και τότε γεννήθηκες εσύ…Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ.. Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα…ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή… Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη» Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες», έγραψε η παρουσιάστρια.

Συγκίνηση προκάλεσε και η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία από το νοσοκομείο μαζί με τη μητέρα της. Η παρουσιάστρια έστειλε μήνυμα δύναμης σε όλες τις μητέρες που δίνουν καθημερινά μάχες για την οικογένειά τους, με την ανάρτησή της να συγκεντρώνει αμέσως χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης.«Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες και δύναμη σε όσες αγωνίζονται να κερδίσουν κι άλλο χρόνο κοντά στα παιδιά τους. Χρόνια Πολλά Μαμά» έγραψε στην λεζάντα η Μαρία Μπακοδήμου.

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε έναν πιο ανθρώπινο και εξομολογητικό τόνο, γράφοντας πως πολλές γυναίκες «ξεχνούν τον εαυτό τους για όλους τους άλλους». Η influencer μίλησε για τις δυσκολίες αλλά και τη βαθιά αγάπη που συνοδεύει τη μητρότητα, στέλνοντας μήνυμα σε όλες τις μαμάδες.

«Χρόνια πολλά στις μαμάδες που κάθε μέρα ισορροπούν ανάμεσα σε ανιδιοτελή αγάπη, δουλειά και ευθύνες… Στις γυναίκες που πολλές φορές ξεχνούν τον εαυτό τους για όλους τους άλλους! Γιατί το πιο δύσκολο δεν είναι μόνο να είσαι μαμά… Είναι να συνεχίζεις να είσαι και γυναίκα ταυτόχρονα. Σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά όχι μόνο στις μαμάδες, αλλά στις γυναίκες που παλεύουν κάθε μέρα να είναι ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Χρόνια πολλά συμπεθέρες μου υπέροχες!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

Να θυμίσουμε πως η Ιωάννα Τούνη είναι μητέρα ενός αγοριού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο στις αρχές Ιανουαρίου του 2023. Η ίδια απέκτησε τον μικρό Πάρη, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Από τις πιο τρυφερές αναρτήσεις ήταν εκείνη της Ελένης Μενεγάκη, η οποία ανέβασε ζωγραφιές και αφιερώσεις από τα παιδιά της. Η παρουσιάστρια ένωσε μέσα από μία φωτογραφία τρεις γενιές γυναικών της οικογένειάς της, δείχνοντας τη βαθιά σχέση που έχει τόσο με τα παιδιά όσο και με τη μητέρα της.«Είμαι η Ελένη η κόρη της μαμάς μου και η μαμά του Αγγέλου , της Λάουρας , της Βαλεριας κ της Μαρίνας !Η δική μου μαμά ήταν το πρώτο μου καταφύγιο, η αγκαλιά που με έμαθε τι σημαίνει αγάπη χωρίς όρους. Και τώρα, μέσα από τα μάτια των τεσσάρων παιδιών μου, καταλαβαίνω ακόμα πιο βαθιά όλα όσα μου έδωσε χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα πίσω. Δίνεις κομμάτια της ψυχής σου κάθε μέρα και γεμίζεις ξανά μ ένα … μαμα ! Σήμερα λοιπόν κρατώ μέσα μου ευγνωμοσύνη… για τη μαμά που με μεγάλωσε και για τα τέσσερα παιδιά που με έκαναν μαμά».

Η Μαρέβα Μητσοτάκη δημοσίευσε οικογενειακά στιγμιότυπα με τα παιδιά της, περιγράφοντας τη μητρότητα ως «ανιδιοτελή αγάπη». Η ανάρτησή της έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη σπάνια προσωπική πλευρά που επέλεξε να δείξει δημόσια.

Η Αναστασία Γιούσεφ επέλεξε τη συγκεκριμένη ημέρα για να ανακοινώσει πως περιμένει το πρώτο της παιδί. Η performer ανέβασε φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα και αποκάλυψε πως βιώνει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της. «Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη…Θα γίνω μαμά! Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται… Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου… Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες», έγραψε η Αναστασία Γιούσεφ στη λεζάντα που σε λίγους μήνες θα γίνει μαμά.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αποκάλυψη της Άννας Πρέλεβιτς, η οποία έγινε μητέρα διδύμων κοριτσιών. «Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες σήμερα! Διάβασα κάτι που μου άρεσε πολύ: Η μητέρα είναι ένας “generation shaper”- αγάπη, φροντίδα, δύναμη και η καρδιά ενός σπιτιού.

Μια μαμά διαμορφώνει γενιές, μεγαλώνει ανθρώπους, προσφέρει ασφάλεια, αγκαλιές και αγάπη χωρίς όρια. Και φέτος, η μέρα αυτή είναι λίγο πιο ξεχωριστή για εμένα, βλέποντας την αδερφή μου να γίνεται μαμά. Χρόνια πολλά ξανά σε όλες τις υπέροχες μαμάδες και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε», έγραψε η Τέα Πρέλεβιτς.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως τα κοριτσάκια της νοσηλεύονται στη ΜΕΝΝ καθώς γεννήθηκαν πρόωρα, ενώ δέχθηκε κύμα αγάπης από επώνυμους φίλους και followers.

Η Μαρία Κορινθίου τίμησε τη γιορτή της μητέρας όντας ωστόσο φειδωλή.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, που πολλές φορές έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μητρότητα, ανέβασε φωτογραφίες με τους γιους της και έστειλε μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά με δύναμη και αγάπη.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε εχθές πως ξύπνησε πολύ νωρίς το πρωί και, ακούγοντας φασαρία από το δωμάτιο του γιου της, πίστεψε αρχικά πως εκείνος μαζί με τους φίλους του ετοίμαζαν κάποια έκπληξη για την ημέρα.

«Ξυπνάει ο γιος μου, ο μεγάλος σήμερα το πρωί, έχουν μείνει και δυο φίλοι του στο σπίτι, και έχουν βάλει ξυπνητήρι να δούνε κάτι αγώνες, Παλεύανε κάποιοι στην Αμερική. Ξυπνάω εγώ 5.45, γιατί αυτή την ώρα ξυπνάω και πάω να φτιάξω καφέ. Ακούω από μέσα φασαρία, και σκέφτομαι ότι είναι ξύπνιοι και κάτι μου ετοιμάζουν».

Όπως περιέγραψε στη συνέχεια η Σίσσυ Χρηστίδου, όταν άνοιξε την πόρτα βρήκε τους νεαρούς αραγμένους να παρακολουθούν αγώνες, με τον γιο της να της δίνει μια ευχή που την έκανε να ξεσπάσει σε γέλια.

Αντίστοιχα, η Φαίη Σκορδά επέλεξε να μοιραστεί πιο προσωπικές στιγμές με τους γιους της. Η Φαίη Σκορδά, ως μητέρα δύο παιδιών, συνηθίζει να μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα και χειρόγραφα σημειώματα από τους γιους της κατά τη διάρκεια της Γιορτής της Μητέρας, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή της.

Κατά το παρελθόν, έχει τιμήσει την ημέρα αυτή αναρτώντας φωτογραφίες και με τη δική της μητέρα. ενώ η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της. Μέσα σε αυτήν την μικρή αγκαλιά χώρεσε όλη μου η ζωή, η Εύα. Η πιο όμορφη φασαρία, η πιο γλυκιά τρέλα, οι μεγαλύτερες αγωνίες, τα πιο δυνατά γέλια και η πιο βαθιά αγάπη που έχω νιώσει ποτέ βρίσκεται στα μάτια σου !

Και τώρα που μεγαλώνεις (και ψηλώνεις τόοοοοοσο… ) κοιτάζω αυτές τις φωτογραφίες για να ξαναβρώ για λίγο εκείνο το μικρό κοριτσάκι που με έκανε μαμά.

Χρόνια μας πολλά μαμάδες, να μας χαίρονται τα παιδάκια μας κι εμείς εκείνα

Η Έλενα Τσαβαλιά ανέβασε φωτογραφία με τον γιο της και τόνισε πως είναι όλος ο κόσμος της: «Σ’ ευχαριστώ γι’ αυτήν τη μέρα. Σ’ ευχαριστώ για κάθε μέρα. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Σε λατρεύω γιε μου».

Η Χριστίνα Μπόμπα γιόρτασε έχοντας στο πλευρό της τις δίδυμες κόρες της, δημοσιεύοντας στιγμές από την καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα, ανέβασε με μία φωτογραφία κατά την οποία κοιμόταν κρατώντας στην αγκαλιά της τη μία της κόρη, ενώ δίπλα της είχε τη δεύτερη, ευχήθηκε σε όλες τις μαμάδες γράφοντας: «Το κέντρο του κόσμου μου… εσείς. Μερικών ημερών τότε… από την πρώτη στιγμή όλος μου ο κόσμος. Κάθε μέρα δίπλα σας είναι ευλογία. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες».

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ανέφερε: «Ευγνώμων για την εμπειρία της μητρότητας. Μια εμπειρία που δεν μπορώ να συγκρίνω με καμία άλλη… Δεν έχω βιώσει τίποτα που να σε ανεβάζει ψηλότερα στα ουράνια και να σου σπάει περισσότερο τον τσαμπουκά ταυτόχρονα. Χρόνια πολλά μητέρες. Πλέον σας θαυμάζω ακόμα περισσότερο».

H Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για το πόσο άλλαξε ως άνθρωπος μετά τον ερχομό των παιδιών της. Στην ανάρτησή της έραψε: Η πιο όμορφη λέξη που άκουσα ποτέ: «Μαμά», Χρόνια μας πολλά.

Τέλος ο Τάσος Ιορδανίδης ευχήθηκε χρόνια πολλά στη μητέρα του με ένα μοναδικό χιουμοριστικό τρόπο. Συγκεκριμένα ο ηθοποιός και παρουσιαστής μέσα από ανάρτησή του στο Facebook ανέβασε φωτογραφίες με τη μητέρα στις οποίες εκείνη κρατά μια μεγάλη ανθοσδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα.

Στο κείμενό του αναφέρει: «Μαρή μουρλοΧαλκιδαιοΠειραιώτισσα, που χαίρεσαι με κάτι τέτοια, ορίστε, σε βγάζω και στα instagrammia, να δω τι θα καταλάβεις… Όταν αναρρωτιέμαι καμμιά φορά αν είμαι "εντάξει",σκέφτομαι "Γιος της Ευτυχίας είσαι,πόσο σκάρτος μπορεί να έχεις βγει;" Ευτυχούτσα, μετά 43 χρόνια μιας κάποιας γνώσης και κάποιων εμεπειριών,με τα κολληματά σου και τα σκαλωματά σου,είσαι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ!

Μάνα, μητέρα δεν σε είπα ποτέ, μανούλα, είμαστε πολύ τυχεροί που σε έχουμε, σ´ευχαριστούμε για όλα και σε αγαπάμε απεριόριστα κι ας μη μας φαίνεται πολλές φορές! Θάνια, Γιώργος, Ελένη, Θάλεια, Τάσος, Εφηλένα, Λευτέρης, Δάνος, Νάγια.

Μας βάζω όλους γιατί είσαι ΜΑΜΑ για όλους μας.

Υγ.Μην πατήσετε πολλά likes γιατί θα ψωνιστεί και θα θέλει να τη βγάλω στο κουρμπέτι!».

Η φετινή Γιορτή της Μητέρας απέδειξε πως ακόμη και οι πιο λαμπεροί celebrities αφήνουν στην άκρη τη δημόσια εικόνα τους όταν πρόκειται για τα παιδιά και την οικογένειά τους.