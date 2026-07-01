Μου κάνει πλάκα στο τηλέφωνο ότι δε θα 'ρθει στο ραντεβού μας στο Πάρκο Ελευθερίας και λίγα λεπτά μετά (κι ένα μίνι εγκεφαλικό) με κερνάει καφέ. Τι κι αν τα ντεσιμπέλ δε μας επέτρεψαν να καθίσουμε στο αγαπημένο της σημείο, ευτυχώς το πάρκο έχει απλωσιά και μπόλικο γρασίδι για να την... αράξουμε, όπως συνηθίζει να κάνει συχνά πυκνά!

«Είναι από τα λίγα μέρη που υπάρχουν που μπορείς να ξαποστάσεις, να σκεφτείς και να νιώσεις και λίγο ευρωπαϊκά», μου εξομολογείται η Βερόνικα Αργέντζη φέρνοντας στο μυαλό της τα μεγάλα πάρκα του εξωτερικού.

Με αυτό το ιδιαίτερο πλάσμα, δεν μπορεί παρά η κουβέντα να είναι άκρως ενδιαφέρουσα, να εμπεριέχει τους λόγους της επιλεκτικής της παρουσίας στο θέατρο και της απουσίας της από την τηλεόραση. Η ίδια, απόλυτα συνειδητοποιημένη, εξηγεί τη στάση ζωής της: «Όταν από μικρό σου συμβαίνουν διάφορα πράγματα, κάθεσαι και σκέφτεσαι. Μετράς τα πράγματα. Εγώ στη ζωή μου τα μέτρησα και είπα πόσες φορές θέλω να είμαι άνεργη το χρόνο και πόσο αυτό μου κάνει κακό στην ψυχική μου υγεία». Παρά τις δυσκολίες του επαγγέλματος, η ίδια επιλέγει να πορεύεται με ανοιχτή καρδιά: «Σαν άνθρωπος έχω μια αγκαλιά για όλους, γιατί θέλω κι εγώ να την έχω αυτή την αγκαλιά. Δεν έχουμε τίποτα οι άνθρωποι να χωρίσουμε».

Όσο για την τηλεοπτική της αποχή; Δεν κρύβει ότι πρόκειται για θέμα στιγμής κι ουσίας: «Πιστεύω ότι όταν θα είναι κάτι το οποίο θα το υπερασπιστώ και θα είναι κοντά σ' αυτό που εγώ αυτή τη στιγμή θέλω, θα το κάνω. Μπορεί και να μην έρθει και ποτέ. Μπορεί όμως και να έρθει. Όχι σε επιφανειακό όμως επίπεδο».

Από τα πολύ νεαρά της χρόνια, η Βερόνικα Αργέντζη πρωταγωνίστησε σε μεγάλες επιτυχίες όπως η σειρά Τμήμα Ηθών

Η αμφισβήτηση και οι μεγάλοι δάσκαλοι

Κοιτάζοντας πίσω, η Βερόνικα αναφέρθηκε στην αμφισβήτηση που δέχτηκε από την πρώτη στιγμή, και μάλιστα, όπως λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια, «δικαίως». «Ήμουν ένα παιδί ουρανοκατέβατο, χωρίς καλλιέργεια. Τότε, όταν ήσουν στην τηλεόραση, ήσουν στα μανταλάκια του περιπτέρου... τότε έκλαιγα και χτυπιόμουνα σαν νέο παιδί, αργότερα το είδα αλλιώς».

Αντίδοτο στην αμφισβήτηση αυτή ήταν η τεράστια αγάπη που εισέπραξε από σπουδαίους ανθρώπους του χώρου, όπως η Ελένη Χατζηαργύρη, η Μαρία Σκούντζου, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη κι ο Δημήτρης Χορν. «Άνθρωποι που καθώς μεγάλωνα βλέπανε ότι δεν είναι ένα κορίτσι τσιχλόφουσκα και το εκτίμησαν». Η Ρένα της έδινε, με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, συμβουλές για τα οικονομικά της, ενώ από την Αλίκη κράτησε το μάθημα του να μένει πιστή στον εαυτό της, ό,τι κι αν λένε οι άλλοι.

Η Βερόνικα Αργέντζη έχει αποκτήσει μια κόρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σήμερα, η κόρη της, τη συμβουλεύει να μην είναι τόσο αυστηρή με τον εαυτό της και να «ανοιχτεί» περισσότερο επαγγελματικά. «Της λέω ότι για μένα έχει σημασία η ψυχή μου. Όταν θα έρθει κάποιος να μου δώσει κάτι που θα αγγίξει την ψυχή μου και θα 'ναι και το περιβάλλον, γιατί το ένα κουμπώνει με το άλλο» απάντησε η ηθοποιός, ξεκαθαρίζοντας πως αν νιώσει ότι ο ψυχικός της κόσμος διαταράσσεται, προτιμάει να αποχωρεί.

Η απώλεια, ο έρωτας και οι Ρήτορες

Στην προσωπική της ζωή, δηλώνει μόνη αυτή την περίοδο. Μετά από 26 χρόνια κοινής πορείας με τον σύντροφό της που έφυγε από τη ζωή, προτεραιότητά της έγινε η κόρη της. «Ο σκοπός μου ήταν να σταθεί το παιδί μου στα πόδια του, μέσα από μια δραματική κατάσταση που έφερε η ζωή, με το ότι έχασε τον μπαμπά της».

Η Βερόνικα Αργέντζη με τον Δήμο Αβδελιώδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η μεγάλη της επιστροφή στο θέατρο σφραγίστηκε από τη συνεργασία της με τον Δήμο Αβδελιώδη: «Αν δεν ήταν ο Δήμος Αβδελιώδης δε θα γυρνούσα στο θέατρο. Η δική του επιμονή, η αγνότητα κι η σιγουριά που μου έδωσε... όταν συναντάς τέτοιους ανθρώπους λες "αυτόν περίμεναν στη ζωή μου"».

Aυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση Οι Ρήτορες σε σκηνοθεσία και δραματουργία του Χριστόφορου Χριστοφή. Πρόκειται για ένα έργο που, αν και μετρά πάνω από είκοσι χρόνια ζωής, «ακουμπάει στο σήμερα, θίγει ανησυχίες και ερωτηματικά». Η Βερόνικα υποδύεται τη «Δέσπω», μια δυναμική νησιώτισσα στην Πάρο, έναν ρόλο που την αγγίζει βαθιά, καθώς το έργο είχε παρουσιαστεί παλαιότερα ως αναλόγιο από τον αείμνηστο Χρήστο Τσάγκα, με τον οποίο η ίδια είχε μια πολύ ιδιαίτερη, πατρική σχέση.

Η Βερόνικα Αργέντζη με τον Δημήτρη Ραφαήλο και τον Θάνο Τριανταφύλλου στην παράσταση Οι Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή

Όταν η κουβέντα πηγαίνει αναπόφευκτα στο παρελθόν της και τη σειρά Τμήμα Ηθών που την έκανε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του '90, εξομολογείται με ειλικρίνεια: «Κάποιες φορές κουράζομαι... Όταν ερωτώμεθα συνέχεια για τα ίδια πράγματα που είναι σε προσωπικό επίπεδο, κάποια στιγμή κι εγώ είμαι άνθρωπος. Θέλω να ανοίξω το πεδίο της συζήτησης. Νομίζω ότι πέρα από το προσωπικό μου, έχω κι άλλα ενδιαφέροντα πράγματα να πω».

Η παράσταση Οι Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή, μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πλάκα, συνεχίζει το ταξίδι της μέσα στον Ιούλιο (2, 3, 4, 5 και 9, 10, 11, 12 Ιουλίου) πριν ανοίξει τα φτερά της εκτός Αθηνών.

Η Βερόνικα Αργέντζη ως «Δέσπω» στο Παλαιό Πανεπιστήμιο

Πρόκειται για ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας για την εξουσία, τον λόγο και τους ανομολόγητους έρωτες. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μαζί με τη Βερόνικα Αργέντζη συμπρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Ραφαήλος κι ο Θάνος Τριανταφύλλου.

Ταυτότητα παράστασης

Δραματουργία - Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφής

Χορογραφική παρέμβαση μέσω βίντεο: Έρση Πήττα

Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Βίντεο: Τάκης Δημητρακόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μάνος Σπιτάλας

Ερμηνευτές στο βίντεο: Magnus Pedersen, Κρις Θεοδοσοπούλου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφιδάς

Παραγωγή: Creation Movement AMKE

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Κάμερα - Mοντάζ: Άμπερ Ντόκου