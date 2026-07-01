H απάντηση της Βρισηίδας στον Μαρτίκα: «Η απάντηση θα δοθεί στα δικαστήρια»

«Αυτό είναι ντροπιαστικό» ανέφερε η Βρισηίδα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε τη συνέντευξη του Σπύρου Μαρτίκα στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βρισηίδα Ανδριώτη απαντά στον Σπύρο Μαρτίκα μέσω Instagram, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά.
  • Αρνείται τους ισχυρισμούς του Μαρτίκα ότι της έδωσε 1000 ευρώ και τονίζει την ανεξαρτησία της.
  • Δηλώνει ότι δεν ζητάει στήριξη από κανέναν και απαιτεί μόνο τα χρήματα που της οφείλονται.
  • Η σχέση τους διήρκεσε 2,5 χρόνια και είχαν κοινό χρόνο στο φαρμακείο του Μαρτίκα.
  • Ο Μαρτίκας ισχυρίζεται ότι την στήριξε οικονομικά και ζητά να βλέπει τον σκύλο τους μετά τον χωρισμό.

Πώς την απάντησή της στον Σπύρο Μαρτίκα ο οποίος ισχυρίστηκε πως πριν από 10 μέρες της έδωσε 1000 ευρώ,  θα τη δώσει ακολουθώντας τη δικαστική οδό, έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Βρισηίδα Ανδριώτoυ. 

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Με εκβίαζε να κάνω giveaways για να μου δώσει 50.000€»

«Για να τελειώνουν τα παραμύθια και οι ψευδείς εντυπώσεις… Η αξιοπρέπεια και η ανεξαρτησία μου δεν εξαγοράζονται, ούτε χαρίζονται. Δεν ζήτησα ποτέ τη στήριξη κανενός και είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό να αφήνεται να εννοηθεί ότι “με στηρίζει οικονομικά κάποιος κάθε μήνα”. Το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται. Ευχαριστώ πολύ τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον αλλά η δική μου απάντηση δεν θα δοθεί σε lifestyle εκπομπές για να γίνει τηλεοπτικό σόου, αλλά που πρέπει… στη Δικαιοσύνη» έγραψε στο Instagram η ίδια φανερά ενοχλημένη. 

H απάντηση της Βρισηίδας στον Μαρτίκα: «Η απάντηση θα δοθεί στα δικαστήρια»

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Το μοντέλο και ο φαρμακοποιός είχαν  σχέση για 2,5 χρόνια και η Βρισηίδα πήγαινε καθημερινά στο φαρμακείο του με ταπεράκια προκειμένου να φάνε μαζί το μεσημέρι.

 

Πολλές φορές μάλιστα μετέτρεπαν το πίσω μέρος του φαρμακείου σε ένα μικρό «τραπεζάκι» για να περάσουν λίγο κοινό χρόνο μέσα στη μέρα του. 

Σπύρος Μαρτίκας/ φωτογραφία από ΝDP / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σπύρος Μαρτίκας/ φωτογραφία από ΝDP / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Σπύρος Μαρτίκας σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Happy Day ισχυρίστηκε πως ό, τι υποσχέθηκε στη πρώην σύντροφό του το έκανε και τη στήριξε οικονομικά παρόλο που εκείνη δεν τον άφηνε να βλέπει τον σκύλο τους μετά τον χωρισμό, όπως είχαν συμφωνήσει. 

«Δίνω αυτά που υποσχέθηκα και είχα μόνο μία επιθυμία: να βλέπω το σκυλάκι, την Ντόρι που είχαμε 2,5 χρόνια μαζί. Δεν την ξαναείδα ποτέ την Ντόρι. Γέννησε η Ντόρι, δεν πήρα ούτε ένα θηλυκό που ήταν και αυτό προσωπική μου επιθυμία και συνεχίζω να στηρίζω».
 

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ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ
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