Μαρτίκας: Μου ζήτησε βοήθεια και με έκλεψε μέσα στο φαρμακείο μου

Δεν έχουν τελειωμό τα κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων. Τελευταίο θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας. «Ελαφροχέρης» του άρπαξε το κινητό μέσα στο φαρμακείο του. Θύμα διαρρηκτών για τρίτη φορά ιδιοκτήτης μονοκατοικίας στον Άλιμο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο «ελαφροχέρης» αρπάζει το κινητό του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος προηγουμένως προσφέρθηκε να τον βοηθήσει.

«Μπαίνει ένας και μου ζητάει πασχαλινά πακέτο με το πάνω το φέρω βουτάει το κινητό από το πάγκο. Δε μοιάζει το κινητό. Θα συνεχίσει με το ίδιο θράσος να ρημάζει τσέπες του κόσμου. Μου ζήτησε βοήθεια του την έδωσα και το ευχαριστώ σου ήταν αυτό...», κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Τρεις φορές «χτυπήσαν» μονοκατοικία στον Άλιμο

Βίντεο έχει καταγράψει το μαύρο αυτοκίνητο να φτάνει έξω από μονοκατοικία στον Άλιμο. Βγαίνουν από μέσα τέσσερις κακοποιοί. Ο ένας από αυτούς μ’ ένα ρεσάλτο καβαλάει τα κάγκελα και εισβάλλει στην αυλή. Ακολουθούν οι υπόλοιποι τρείς από την κεντρική είσοδο.

«Δεν μπορούσα ούτε να μπω στο χώρο διαμερίσματος Για να προχωρήσω και να δω έπρεπε να μετακινώ πράγματα. Μου κατάστρεψαν πάρα πολλά έπιπλα έχει μαζέψει για να ψάξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούν είχανε σπάσει και ράφια», τόνισε ο καταγγέλλων. Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να παραμένει στο αυτοκίνητο, προφανώς, σε ρόλο τσιλιαδόρου.

«Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Όλα τα αναποδογύρισαν για να βρουν χρήματα και κοσμήματα», δήλωσε το θύμα διάρρηξης. «Όταν έφτασα στο σπίτι, οι διαρρήκτες βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο», πρόσθεσε.