Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που φεύγουν με τα κλοπιμαία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διάρρηξη 5.000 ευρώ σε κατοικία στη Βάρη από τρεις δράστες.
  • Οι διαρρήκτες διέφυγαν με λευκό SUV μετά την κλοπή.
  • Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το όχημα και δέχθηκαν επιθετική κίνηση από τον οδηγό.
  • Ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές στα ελαστικά του SUV, αλλά οι δράστες διέφυγαν.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενεργοποιήσει σχέδιο αστυνόμευσης για την πρόληψη διαρρήξεων.

Διάρρηξη με λεία 5.000 ευρώ σημειώθηκε χθες το βράδυ σε κατοικία τρίτου ορόφου στην οδό Σίφνου στη Βάρη. Τρία άτομα μπήκαν στο διαμέρισμα από παράθυρο, αφαίρεσαν τα χρήματα και στη συνέχεια διέφυγαν με ένα λευκό SUV.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια των ερευνών εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής. Καθώς πλησίαζαν το όχημα, ο οδηγός του κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, επιχειρώντας να τους εμβολίσει. 

Ο ένας από τους αστυνομικούς έβγαλε το επιχειρησιακό του όπλο κι έριξε τρεις βολές ακινητοποίησης στα ελαστικά του οχήματος. Παρά τους πυροβολισμούς οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται. 

Από το σημείο περισυνελέγησαν τρεις κάλυκες. 

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που οι διαρρήκτες φεύγουν από το σπίτι με τα κλοπιμαία. 

Η ΕΛ.ΑΣ. έχε θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αστυνόμευσης, για την αποφυγή διαρρήξεων και κλοπών ενώ υπογραμμίζεται πως είναι σημαντικό για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση να ενημερώνεται αμέσως η αστυνομία.

Follow us:

