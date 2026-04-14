Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες «άνοιξαν» το σπίτι και πέρασαν εκεί το Πάσχα

Ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες μετά την καταγγελία της ιδιοκτήτριας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΣΧΑ -  ΣΥΛΛΗΨΗ - ΔΙΑΡΡΗΞΗ
Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου τρεις άνδρες διέρρηξαν μονοκατοικία 26χρονης και αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν την Κυριακή του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 49, 32 και 22 ετών, οι οποίοι το χρονικό διάστημα 12 με 13 Απριλίου 2026 διέρρηξαν και διέμεναν παράνομα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Τούμπας. Η μονοκατοικία ανήκε σε 26χρονη γυναίκα και οι διαρρήκτες προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν διάφορα έπιπλα και αντικείμενα.

Η ιδιοκτήτρια κάλεσε την Αστυνομία και πριν την άφιξη των αστυνομικών ο 32χρονος συνεργός τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο.
Σημειώνεται πως οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ ο 32χρονος αναζητείται.

 

