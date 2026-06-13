Ημερίδα οδικής ασφάλειας στο 5ο δημοτικό σχολείο Γλυφάδας

Με την φροντίδα «StAr, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη», Autovision και Spanos Luxury

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Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
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Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και με την υποστήριξη της Autovision και της Spanos Luxury, έγινε πράξη μια εξαιρετικά σημαντική και πρωτοποριακή δράση για την ασφάλεια ενηλίκων και παιδιών το Σάββατο 6 Ιουνίου,  στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας.Η δράση υπλοποιήθηκε από το «StAr, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη για την Οδική Ασφάλεια» και στόχος της ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας από την παιδική ηλικία.
ΆριΣτα για τα παιδιά.Παιδιά έως 12 ετών είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο εξειδικευμένο βιωματικό πρόγραμμα «ΆριΣτα 10». Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, προσομοιώσεις και πρακτικές ασκήσεις, τα παιδιά έμαθαν πώς να κινούνται με ασφάλεια στον αστικό ιστό, να αναγνωρίζουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και να προστατεύουν τον εαυτό τους ως επιβάτες, πεζοί και οδηγοί ποδηλάτων και πατινιών.

Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για τους Γονείς και Κηδεμόνες
Παράλληλα με την εκπαίδευση των παιδιών, πραγματοποιήθηκε ειδική ενότητα ενημέρωσης για τους γονείς και κηδεμόνες. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από τους ειδικούς του χώρου για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων στο δρόμο και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η συμπεριφορά των ενηλίκων ως παράδειγμα για τα παιδιά. Μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο, επιλύθηκαν απορίες και συζητήθηκαν οι προκλήσεις της καθημερινής μετακίνησης στην πόλη.

Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
Καινοτομία & δώρα για τους συμμετέχοντες
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό scooter NOOS, το οποίο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από Έλληνες μηχανικούς. Το scooter, που έφερε η Spanos Luxury, σχεδιάστηκε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης.Επιπλέον, χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη της εταιρείας Autovision, του μεγαλύτερου φορέα Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων στην Ελλάδα, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά χρηστικά δώρα και τα παιδιά πήραν επιπλέον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό.
Τιμώντας το έργο και την μνήμη του Άρη Σταθάκη
Με αυτή την εκδήλωση, το Ίδρυμα «StAr» τιμά με ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο την μνήμη του Άρη Σταθάκη, λίγες ημέρες πριν την επέτειο της απώλειας του. 

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