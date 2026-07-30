XPENG L03: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο στην Ελλάδα

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας κοινά στοιχεία σχεδίασης, τεχνολογίας και οδηγικής εμπειρίας.Η έκδοση BEV απευθύνεται σε όσους επιλέγουν την κλασική ηλεκτρική μετακίνηση, ενώ η έκδοση REEV έρχεται να καλύψει τις ανάγκες οδηγών που αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία για μεγαλύτερες αποστάσεις.



Kunpeng Super Range Extender: Νέα προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση

Η νέα έκδοση PowerX - REEV αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου XPENG L03, ενσωματώνοντας την κορυφαία τεχνολογία Kunpeng Range Extender Technology της XPENG. Χάρη στη φιλοσοφία REEV και την μεγάλη μπαταρία των 37,2 kWh, οι οδηγοί μπορούν να απολαμβάνουν την άμεση απόκριση, την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για περισσότερα από 200 χλμ, ενώ παράλληλα αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του οχήματος, ιδιαίτερα σε μακρινές διαδρομές, με την συνδυασμένη αυτονομία του αυτοκινήτου να ξεπερνά τα 1.000 χλμ συνολικά, με εντυπωσιακή παράλληλα οικονομία.Oι εκπομπές C02 της έκδοσης PowerX περιορίζονται σε μόλις 24 gr/km.



XPENG L03 BEV: Η αμιγώς ηλεκτρική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς

Η κλασική έκδοση BEV του XPENG L03 προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι οδηγοί από ένα σύγχρονο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και δυναμική οδηγική εμπειρία.

Με αυτονομία έως 520 km και κατανάλωση ενέργειας από μόλις 15,3 kWh/100 km, το νέο L03 BEV έχει σχεδιαστεί για αποδοτικές καθημερινές μετακινήσεις αλλά και άνετα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.Oι προσφερόμενες ηλεκτρικές εκδόσεις του L03 περιλαμβάνουν πισωκίνητες και τετρακίνητες ΑWD εκδοχές, καθώς και εκδόσεις Standard & Long Range, καλύπτοντας κάθε δυνατή ανάγκη μετακίνησης.

Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στις εκθέσεις στη χώρα μας τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ το μοντέλο θα δώσει το «παρών» και στην έκθεση Auto Athina 2026 στο Metropolitan Expo 03 -11/10/26.

