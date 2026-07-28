Pirelli: Ο Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix

Ο Lando Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix. Ο Βρετανός οδηγός τερμάτισε μπροστά από τους Max Verstappen και Kimi Antonelli. Η νίκη ήρθε χάρη σε μια στρατηγική τριών pit stop, αξιοποιώντας στο έπακρο ένα τελευταίο stint με τη μαλακή γόμα, ενώ οι άλλοι δύο οδηγοί στο βάθρο ολοκλήρωσαν με δύο pit stop κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Norris ξεκίνησε με μέση γόμα πριν ολοκληρώσει δύο επιπλέον μέρη αγώνα με σκληρή γόμα. Εκμεταλλευόμενος μια περίοδο εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε ένα επιπλέον pit stop και έβαλε τη μαλακή γόμα.

Ο Verstappen, αντίθετα, παρέμεινε στην πίστα με ένα σετ μαλακής γόμας (C5), συμπληρώνοντας τους τελευταίους 29 γύρους με αυτή τη γόμα. Ωστόσο, δεν ήταν ο οδηγός που διένυσε τη μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση με την μαλακή γόμα: αυτή η διάκριση ανήκει στον Fernando Alonso, ο οποίος ολοκλήρωσε 34 γύρους. Ο Lance Stroll συμπλήρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων με τη μέση γόμα, χρησιμοποιώντας το ίδιο σετ για 29 γύρους, ενώ ο Arvin Lindblad έφτασε τους 49 γύρους με τη σκληρή γόμα. Όλες οι γόμες χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσφέροντας ένα εύρος στρατηγικών επιλογών.

Δώδεκα οδηγοί επέλεξαν στρατηγική δύο pit stop. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν τα δίδυμα των Mercedes και Red Bull, που ξεκίνησαν με μέση γόμα και στη συνέχεια πέρασαν στη σκληρή γόμα για τα εναπομείναντα δύο μέρη αγώνα, με εξαίρεση τον Verstappen, ο οποίος ολοκλήρωσε το τελευταίο του stint με τη μαλακή γόμα. Εν τω μεταξύ, πέντε οδηγοί τερμάτισαν τον αγώνα με στρατηγική τριών pit stop, συμπεριλαμβανομένων των δύο οδηγών της Ferrari, οι οποίοι ξεκίνησαν με τη μαλακή γόμα, έτρεξαν στις μεσαίες φάσεις του αγώνα με τη C3 και είδαν την καρό σημαία πάλι με τη C5. Οι Bortoleto και Lindblad ήταν οι μόνοι δύο οδηγοί που υιοθέτησαν στρατηγική ενός pit stop με τον πρώτο να ακολουθεί προσέγγιση μαλακή γόμα-σκληρή γόμα και τον δεύτερο μέση γόμα-σκληρή γόμα.

Ο αγώνας διεξήχθη σε θερμότερες συνθήκες από αυτές των προηγούμενων ημερών: Οι θερμοκρασίες οδοστρώματος ξεπέρασαν τους 49°C, ενώ οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος έφτασαν τους 34°C. Ο Antonelli προηγείται τώρα στο πρωτάθλημα με 219 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον Hamilton στη δεύτερη θέση με 169.Η Pirelli θα παραμείνει στη Βουδαπέστη για δύο ημέρες δοκιμών αύριο και μεθαύριο διεξάγοντας δοκιμές εξέλιξης για τα ελαστικά της επόμενης σεζόν μαζί με Alpine, Audi και Aston Martin. Η τελευταία, σε αντίθεση με τις άλλες δύο ομάδες, θα βρίσκεται στην πίστα μόνο την πρώτη ημέρα.