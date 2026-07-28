Pirelli: Ο Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix

Η στρατηγική των ελαστικών που έφερε την πρώτη θέση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.07.26 , 18:27 Σεισμός Ιαπωνία: «Αρκετοί νεκροί, δεκάδες τραυματίες- Αγωνία στα χαλάσματα
28.07.26 , 18:27 Pirelli: Ο Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix
28.07.26 , 17:13 Τέλος χρόνου για τις παλιές ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου
28.07.26 , 17:06 Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τεσσάρων περιοχών
28.07.26 , 16:06 Οικονομάκου-Τσερέλα: Χέρι- χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου
28.07.26 , 16:05 Σύρος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 42χρονης διασώστριας
28.07.26 , 16:00 Τι ραντεβού πρέπει να βγαίνετε με τον/την σύντροφό σας για να μη χωρίσετε;
28.07.26 , 15:40 Ιαπωνία: Έκρηξη σε εμπορικό μετά τα 7,1R - Αναφορές για πολλούς νεκρούς
28.07.26 , 15:36 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
28.07.26 , 15:35 Αλέξης Τσίπρας: Η τούρτα - έκπληξη από συνεργάτες του για τα γενέθλιά του
28.07.26 , 15:31 Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
28.07.26 , 15:16 Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
28.07.26 , 15:14 Απίστευτο: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό ενώ... κάπνιζε!
28.07.26 , 15:05 Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!
28.07.26 , 14:57 Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Τέλος χρόνου για τις παλιές ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου
Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 υποχρεωτικά είδη που πρέπει να περιέχει
Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά
Οικονομάκου-Τσερέλα: Χέρι- χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Pirelli: Ο Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Lando Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix. Ο Βρετανός οδηγός τερμάτισε μπροστά από τους Max Verstappen και Kimi Antonelli. Η νίκη ήρθε χάρη σε μια στρατηγική τριών pit stop, αξιοποιώντας στο έπακρο ένα τελευταίο stint με τη μαλακή γόμα, ενώ οι άλλοι δύο οδηγοί στο βάθρο ολοκλήρωσαν με δύο pit stop κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Norris ξεκίνησε με μέση γόμα πριν ολοκληρώσει δύο επιπλέον μέρη αγώνα με σκληρή γόμα. Εκμεταλλευόμενος μια περίοδο εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε ένα επιπλέον pit stop και έβαλε τη μαλακή γόμα.

Pirelli: Ο Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix

Ο Verstappen, αντίθετα, παρέμεινε στην πίστα με ένα σετ μαλακής γόμας (C5), συμπληρώνοντας τους τελευταίους 29 γύρους με αυτή τη γόμα. Ωστόσο, δεν ήταν ο οδηγός που διένυσε τη μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση με την μαλακή γόμα: αυτή η διάκριση ανήκει στον Fernando Alonso, ο οποίος ολοκλήρωσε 34 γύρους. Ο Lance Stroll συμπλήρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων με τη μέση γόμα, χρησιμοποιώντας το ίδιο σετ για 29 γύρους, ενώ ο Arvin Lindblad έφτασε τους 49 γύρους με τη σκληρή γόμα. Όλες οι γόμες χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσφέροντας ένα εύρος στρατηγικών επιλογών.

Pirelli: Ο Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix

Δώδεκα οδηγοί επέλεξαν στρατηγική δύο pit stop. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν τα δίδυμα των Mercedes και Red Bull, που ξεκίνησαν με μέση γόμα και στη συνέχεια πέρασαν στη σκληρή γόμα για τα εναπομείναντα δύο μέρη αγώνα, με εξαίρεση τον Verstappen, ο οποίος ολοκλήρωσε το τελευταίο του stint με τη μαλακή γόμα. Εν τω μεταξύ, πέντε οδηγοί τερμάτισαν τον αγώνα με στρατηγική τριών pit stop, συμπεριλαμβανομένων των δύο οδηγών της Ferrari, οι οποίοι ξεκίνησαν με τη μαλακή γόμα, έτρεξαν στις μεσαίες φάσεις του αγώνα με τη C3 και είδαν την καρό σημαία πάλι με τη C5. Οι Bortoleto και Lindblad ήταν οι μόνοι δύο οδηγοί που υιοθέτησαν στρατηγική ενός pit stop με τον πρώτο να ακολουθεί προσέγγιση μαλακή γόμα-σκληρή γόμα και τον δεύτερο μέση γόμα-σκληρή γόμα.

Pirelli: Ο Norris κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix

Ο αγώνας διεξήχθη σε θερμότερες συνθήκες από αυτές των προηγούμενων ημερών: Οι θερμοκρασίες οδοστρώματος ξεπέρασαν τους 49°C, ενώ οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος έφτασαν τους 34°C. Ο Antonelli προηγείται τώρα στο πρωτάθλημα με 219 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον Hamilton στη δεύτερη θέση με 169.Η Pirelli θα παραμείνει στη Βουδαπέστη για δύο ημέρες δοκιμών αύριο και μεθαύριο διεξάγοντας δοκιμές εξέλιξης για τα ελαστικά της επόμενης σεζόν μαζί με Alpine, Audi και Aston Martin. Η τελευταία, σε αντίθεση με τις άλλες δύο ομάδες, θα βρίσκεται στην πίστα μόνο την πρώτη ημέρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PIRELLI
 |
ΟΥΓΓΡΙΚΟ GRAND PRIX 2026
 |
ΝΙΚΗΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
Αυτοκινητο
Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
DS Automobiles: Διακρίσεις για τα DS E-TENSE FE25 στο Τόκιο
Αυτοκινητο
DS Automobiles: Διακρίσεις για τα DS E-TENSE FE25 στο Τόκιο
Χαλκιάς: Οι αντιπροσωπείες πραγματικά... παλάτια
Αυτοκινητο
Χαλκιάς: Οι αντιπροσωπείες πραγματικά... παλάτια
BMW X5: Πότε έρχεται και με ποιους κινητήρες
Αυτοκινητο
BMW X5: Πότε έρχεται και με ποιους κινητήρες
IVECO: Νέα γενιά οχημάτων και υπηρεσιών για οδηγούς και στόλους
Αυτοκινητο
IVECO: Νέα γενιά οχημάτων και υπηρεσιών για οδηγούς και στόλους
Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”
Αυτοκινητο
Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”
Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
Αυτοκινητο
Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων
Αυτοκινητο
Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων
Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3
Αυτοκινητο
Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top