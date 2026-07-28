Σεισμός Ιαπωνία: «Αρκετοί νεκροί», δεκάδες τραυματίες- Αγωνία στα χαλάσματα

20 έως 30 οι αγνοούμενοι

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Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, που μετέδωσε πλάνα με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έξω από το εμπορικό κέντρο της πόλης Κασίμα, είχε χαθεί η επικοινωνία με περίπου 20-30 εργαζομένους. Ο δεύτερος όροφος αυτού του εμπορικού κέντρου, του Aeon Mall, κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ. Ένας εκπρόσωπος του Aeon είπε ότι οι πελάτες και οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον σεισμό και τα αίτια της έκρηξης που ακολούθησε παραμένουν ασαφή. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να υπήρξε διαρροή αερίου.

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Ο Καζούγια Τσουρουνάγκα είπε στο κανάλι TBS ότι πανικοβλήθηκε όταν σημειώθηκε η έκρηξη, την ώρα που μάζευε τα πιάτα που έσπασαν από τον σεισμό μέσα σε μια παμπ που απέχει περίπου 300 μέτρα από το Aeon. «Ήταν τεράστια. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώθηκε και, επειδή ο άνεμος φυσούσε προς τα εδώ, ήταν σαν να έπεφτε επάνω μας ηφαιστειακή τέφρα», εξήγησε.

Πολλοί είναι επίσης οι αγνοούμενοι και στη χαρτοβιομηχανία Nippon Paper Industries, όπου κατέρρευσε η καμινάδα του εργοστασίου.

Δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι το καθένα από αυτά παρέλαβε τουλάχιστον 50 τραυματίες. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί μεταξύ επιβατών σε υπερταχείες αμαξοστοιχίες.

Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνονται επίσης γέφυρες εν μέρει κατεστραμμένες, κτίρια που έχουν μισογκρεμιστεί και βαγόνια με εμπορεύματα που ανατράπηκαν στις ράγες. Η δημόσια τηλεόραση ανέφερε ότι 12 κατοικίες κατέρρευσαν κοντά στην πόλη Γιατσουσίρο.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.27, τοπική ώρα, στο νησί Κιούσου και ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία ήραν οι αρχές λίγο αργότερα.

«Βρισκόμαστε ακόμη στην αποτίμηση των υλικών ζημιών», είπε νωρίτερα η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι. Σε ορισμένες περιοχές διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ γέφυρες και δρόμοι υπέστησαν ζημιές και κάποια κτίρια γκρεμίστηκαν», εξήγησε.

Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.

«Η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και με μεγάλη διάρκεια. Τρομοκρατήθηκα», παραδέχτηκε ο 35χρονος Τσιχάρου Χάρα, ο οποίος βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους στο Κουμαμότο. «Δεν έπεσε τίποτα στο πάτωμα, αλλά το κτίριο έτρεμε και φοβήθηκα ότι θα κατέρρεε. Όλοι πανικοβλήθηκαν», πρόσθεσε.

«Ήταν τόσο ισχυρός ο σεισμός που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», είπε ένας εργαζόμενος της NHK που βρισκόταν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στις μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της περιοχής. Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιφέρεια Κουμαμότο, ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Kyushu Electric Power, διευκρινίζοντας ότι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες λειτουργούν κανονικά.

Ο ταϊβανέζικος κολοσσός ημιαγωγών TSMC, που άνοιξε ένα εργοστάσιο στο Κουμαμότο το 2024 και κατασκευάζει ένα δεύτερο στην ίδια περιοχή είπε ότι απομάκρυνε το προσωπικό του, για προληπτικούς λόγους. Εκκενώθηκαν επίσης τα εργοστάσια των εταιρειών Sony και Fujifilm, ενώ προσωρινά δεν θα λειτουργήσουν και οι εργοστασιακές μονάδες των εταιρειών Tokyo Electron και Honda.

Το Κουμαμότο επλήγη το 2016 από δυο καταστροφικούς σεισμούς: ο πρώτος ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών και ο δεύτερος, δύο ημέρες αργότερα, 7,3. Συνολικά τότε σκοτώθηκαν 273 άνθρωποι και 2.800 τραυματίστηκαν.

Στις 25 Ιουνίου σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών έπληξε τη βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να προκαλέσει θανάτους η σοβαρές ζημιές.

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