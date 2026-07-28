Έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί βίντεο που αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, στο οποίο παρουσιάζονται υποθετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επίθεση ή απόπειρα δολοφονίας κατά της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνεται και ευθεία απειλή κατά του γιου της, Μπάρον Τραμπ.

Σάλος με βίντεο στα social media που αναφέρει σενάρια δολοφονίας της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ - AP Images

Το βίντεο, με τίτλο «How to Kill Melania Trump», δημοσιεύθηκε σύμφωνα με αμερικανικά μέσα από το Tasnim, πρακτορείο που θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές για το περιεχόμενό του.

Tasnim News Agency, affiliated with Iran’s Revolutionary Guards, published a video identifying locations frequented by US First Lady Melania Trump and encouraging “freedom fighters” and supporters of the Islamic Republic to kill her. The video highlighted places she visits,… pic.twitter.com/ExzvGOw3gs — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) July 27, 2026

Στο επίμαχο βίντεο παρουσιάζονται δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Μελάνια Τραμπ, όπως τα κωδικά ονόματα ασφαλείας της ίδιας και του Ντόναλντ Τραμπ, εικόνες από την αυτοκινητοπομπή της, αλλά και πλάνα από περιοχές της Νέας Υόρκης όπου φέρεται να πραγματοποιεί αγορές.

Το βίντεο αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο Tansim, που φέρεται να πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν - AP Images

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε γνωστούς οίκους μόδας που, σύμφωνα με το βίντεο, επισκέπτεται η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, με τον ισχυρισμό ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν «κατάλληλους στόχους για επιχειρήσεις των μαχητών της παγκόσμιας ελευθερίας».

Το υλικό περιλαμβάνει ακόμη και αναφορά στη χρήση νευροτοξικού παράγοντα για τη μόλυνση ρούχων που ενδεχομένως θα αγόραζε η Μελάνια Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Η ευθεία απειλή κατά του Μπάρον Τραμπ

Στο τέλος του βίντεο υπάρχει μήνυμα που στρέφεται κατά του 20χρονου γιου του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το βίντεο περιέχει απειλές και για τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον - AP Images

Η Μελάνια Τραμπ και ο Μπάρον Τραμπ προστατεύονται σε μόνιμη βάση από την αμερικανική Μυστική Υπηρεσία, ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και σε όλες τις κατοικίες της οικογένειας Τραμπ, μεταξύ αυτών ο Λευκός Οίκος, ο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, το γκολφ κλαμπ στο Μπέντμινστερ και το Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, μέχρι στιγμής ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Secret Service έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό του συγκεκριμένου βίντεο.

Κλιμακώνονται οι απειλές κατά της οικογένειας Τραμπ

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τις προηγούμενες ημέρες είχαν τοποθετηθεί διαφημιστικές πινακίδες σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης, στις οποίες ζητούνταν ο θάνατος του Ντόναλντ Τραμπ και μελών της οικογένειάς του.

🇮🇷 Iran has released yet another propaganda video in which the entire U.S. leadership is wiped out



One detail stood out, though: for some reason, Trump is sleeping alone — Melania is nowhere to be seen. pic.twitter.com/u9kdJuaFC8 — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

Στις πινακίδες αναφέρονταν ονομαστικά η Μελάνια Τραμπ, καθώς και τα παιδιά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τζούνιορ, Ιβάνκα, Έρικ, Τίφανι και Μπάρον, με το σύνθημα «Αίμα για αίμα».

Απειλές για τη ζωή του δέχεται και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ - AP Images

Την ίδια ώρα, η Μελάνια Τραμπ έχει περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της. Πρόσφατα απουσίασε από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με συνεργάτες της να αποδίδουν την απουσία σε σύγκρουση του προγράμματός της.

Νέο προπαγανδιστικό βίντεο με στόχο την αμερικανική ηγεσία

Παράλληλα, νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Ιράν παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο εξόντωσης της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι σε μία από τις σκηνές ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κοιμάται μόνος του, χωρίς τη Μελάνια Τραμπ στο πλευρό του. Η συγκεκριμένη εικόνα σχολιάστηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς πάντως το ίδιο το βίντεο να δίνει κάποια εξήγηση για τον συμβολισμό της.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τις απειλές από το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί πως αποτελεί τον βασικό στόχο του Ιράν μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Η Μελάνια Τραμπ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της - AP Images

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας παλαιότερο Air Force One εξαιτίας απειλών που αποδίδονταν στο Ιράν.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Τραμπ δήλωσε:

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Έχω αφήσει οδηγίες ότι, αν συμβεί οτιδήποτε, θα πρέπει κυριολεκτικά να τους βομβαρδίσουν σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

Οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια το περιεχόμενο των δύο βίντεο, ενώ η υπόθεση παρακολουθείται στενά, καθώς οι απειλές κατά του Αμερικανού προέδρου και της οικογένειάς του έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.