Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

Η καταγγελία που είχε κάνει ο 40χρονος στην αστυνομία

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Βίντεο ντοκουμέντο από τη μέρα της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διάρρηξη στο σπίτι ζευγαριού στη Σύρο πριν από τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, εξετάζεται για πιθανή σύνδεση με το φονικό.
  • Η διάρρηξη καταγγέλθηκε 10 ημέρες πριν, χωρίς κλοπή χρημάτων, καθώς φυλάσσονταν σε χρηματοκιβώτιο.
  • Ο θάνατος της 42χρονης προήλθε από μαχαιριά στον θώρακα, με βίντεο να καταγράφει τα κρίσιμα λεπτά πριν το περιστατικό.
  • Η δικηγόρος της οικογένειας αμφισβητεί την εκδοχή της άμυνας του 40χρονου, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση ήταν επιθετική.
  • Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, με αναμένοντα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων και άρσης τηλεφωνικού απορρήτου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η διάρρηξη που είχε σημειωθεί λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξετάσουν αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με το αιματηρό περιστατικό που ακολούθησε στην Άνω Σύρο.

Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη διάρρηξη είχε καταγγελθεί περίπου δέκα ημέρες πριν από το φονικό στο σπίτι του ζευγαριού. Τότε, ο άνδρας είχε αναφέρει στις Αρχές ότι άγνωστος ή άγνωστοι είχαν εισβάλει στην κατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στον χώρο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν χρήματα, καθώς αυτά φυλάσσονταν σε χρηματοκιβώτιο.

Σύρος: Καρέ καρέ όσα έγιναν με τη διασώστρια πριν βρεθεί μαχαιρωμένη

Την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα καμερών ασφαλείας στο σπίτι, γεγονός που δεν επέτρεψε στους αστυνομικούς να έχουν εικόνα για την ταυτότητα των δραστών. Στο πλαίσιο της έρευνας είχαν συλλεχθεί αποτυπώματα και γενετικό υλικό (DNA), τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση, με τις Αρχές πλέον να εξετάζουν αν κάποιο από τα ευρήματα μπορεί να συνδέεται με την 42χρονη.

Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες ή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εμπλεκομένων, πριν από το περιστατικό της 23ης Ιουλίου.

Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη

Σύρος: Η μία μαχαιριά που αποδείχθηκε μοιραία

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 42χρονης προήλθε από μία μαχαιριά στον θώρακα. Την ίδια ώρα, βίντεο-ντοκουμέντο που διέρρευσε καταγράφει καρέ-καρέ τα κρίσιμα λεπτά πριν από το περιστατικό.

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Στο υλικό φαίνεται αρχικά το ζευγάρι να εισέρχεται στην κατοικία και λίγα λεπτά αργότερα να εμφανίζεται η 42χρονη. Η γυναίκα φορά μαύρα ρούχα, μπλε χειρουργικά γάντια, έχει καλυμμένο το κεφάλι και τα μάτια της, ενώ μεταφέρει σακίδιο στην πλάτη.

Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

Παραμένει για περίπου 20 δευτερόλεπτα έξω από την είσοδο, αφήνει το σακίδιο στο μπαλκόνι και στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέχρι εκείνη τη στιγμή το δεξί της χέρι βρίσκεται μέσα σε μαύρη σακούλα, ενώ αργότερα διακρίνεται αντικείμενο που προσομοιάζει σε μαχαίρι.

Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»

Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει και η 42χρονη εισέρχεται στην κατοικία. Επτά δευτερόλεπτα αργότερα εξέρχεται, παίρνει το σακίδιό της και απομακρύνεται τρέχοντας.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά εμφανίζεται ο 40χρονος, ο οποίος κρατά ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με τη δικογραφία, αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι. Πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της 42χρονης και στη συνέχεια την καταδιώκει.

Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη

Από το σημείο αυτό και μετά δεν υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να πέταξε γλάστρα προς τη γυναίκα και στη συνέχεια να την ακινητοποίησε, ενώ η σύντροφός του καλούσε σε βοήθεια.

Σύρος: «Δεν ήταν σε άμυνα ο 40χρονος»

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η δικηγόρος της οικογένειας της 42χρονης, Μαρία Καζαντάκη, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αμφισβητεί ότι το θανατηφόρο χτύπημα έγινε σε συνθήκες άμυνας.

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Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

«Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης».

Σε άλλο σημείο επισημαίνεται:

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«Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού».

Η δικηγόρος συνεχίζει:

Σύρος: Με μαχαίρι και καλυμμένα χαρακτηριστικά πήγε στο σπίτι η 42χρονη

«Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος)».

Και καταλήγει:

«Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν. Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο».

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Η ανακοίνωση κλείνει με τη φράση ότι η οικογένεια «αναζητά δικαίωση» και έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου να θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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