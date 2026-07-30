Η συνεργασία-φαινόμενο της φετινής χειμερινής σεζόν γεγονός! Η Νατάσα Θεοδωρίδου κι η Δέσποινα Βανδή, δύο από τις πιο λαμπερές κι αγαπημένες ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνουν τις δυνάμεις τους και βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τις κοινές τους εμφανίσεις στη σκηνή του NOX τον ερχόμενο χειμώνα.

Το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, οι δύο σταρ συντονίστηκαν στο στούντιο για την επίσημη φωτογράφιση της αφίσας τους. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε έναν δημιουργικό... μαραθώνιο που διήρκησε επτά ολόκληρες ώρες, καθώς το concept της παράστασης υπόσχεται κάτι πραγματικά ανατρεπτικό.

Παρά την εξαντλητική διάρκεια, το κλίμα παρέμεινε εκρηκτικό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών ήταν έκδηλη, με τα πειράγματα και τα γέλια να διαδέχονται το ένα το άλλο. Η αυθόρμητη ενέργειά τους αποτυπώθηκε και στα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στα social media, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που τις συνδέει.

«Έρχεται μαγικός χειμώνας! Δεν καταλαβαίνετε τι θα συμβεί!», διαμήνυσαν γεμάτες ενθουσιασμό στο βίντεο που πόσταραν οι δύο τραγουδίστριες στο Instagram. Έτσι, έδωσαν το σύνθημα για μια σεζόν που αναμένεται να αποτελέσει τον απόλυτο πόλο έλξης της αθηναϊκής νύχτας, με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, εντυπωσιακά ντουέτα και υψηλής αισθητικής θέαμα.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου