Δέσποινα Βανδή - Νατάσα Θεοδωρίδου: Ετοιμάζουν κάτι μαγικό και το δείχνουν!

Όσα έγιναν στη φωτογράφιση τους για τη νέα σεζόν

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το βίντεο της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου συνεργάζονται για κοινές εμφανίσεις στο NOX τον χειμώνα.
  • Η επίσημη φωτογράφιση της αφίσας τους πραγματοποιήθηκε σε επτά ώρες με δημιουργικό κλίμα.
  • Η χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών ήταν εμφανής, με πειράγματα και γέλια.
  • Αναμένουν έναν μαγικό χειμώνα με εντυπωσιακά ντουέτα και διαχρονικές επιτυχίες.
  • Η σεζόν υπόσχεται να είναι πόλος έλξης για την αθηναϊκή νύχτα.

Η συνεργασία-φαινόμενο της φετινής χειμερινής σεζόν γεγονός! Η Νατάσα Θεοδωρίδου κι η Δέσποινα Βανδή, δύο από τις πιο λαμπερές κι αγαπημένες ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνουν τις δυνάμεις τους και βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τις κοινές τους εμφανίσεις στη σκηνή του NOX τον ερχόμενο χειμώνα.

Το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, οι δύο σταρ συντονίστηκαν στο στούντιο για την επίσημη φωτογράφιση της αφίσας τους. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε έναν δημιουργικό... μαραθώνιο που διήρκησε επτά ολόκληρες ώρες, καθώς το concept της παράστασης υπόσχεται κάτι πραγματικά ανατρεπτικό.

Δέσποινα Βανδή - Νατάσα Θεοδωρίδου: Ετοιμάζουν κάτι μαγικό και το δείχνουν!

Παρά την εξαντλητική διάρκεια, το κλίμα παρέμεινε εκρηκτικό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών ήταν έκδηλη, με τα πειράγματα και τα γέλια να διαδέχονται το ένα το άλλο. Η αυθόρμητη ενέργειά τους αποτυπώθηκε και στα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στα social media, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που τις συνδέει.

«Έρχεται μαγικός χειμώνας! Δεν καταλαβαίνετε τι θα συμβεί!», διαμήνυσαν γεμάτες ενθουσιασμό στο βίντεο που πόσταραν οι δύο τραγουδίστριες στο Instagram. Έτσι, έδωσαν το σύνθημα για μια σεζόν που αναμένεται να αποτελέσει τον απόλυτο πόλο έλξης της αθηναϊκής νύχτας, με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, εντυπωσιακά ντουέτα και υψηλής αισθητικής θέαμα.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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NOX ATHENS
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