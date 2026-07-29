Χριστίνα Παππά: «Λυπάμαι για εσάς, να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα»

«Ξέρετε τι συμβαίνει στην οικογένεια κάθε ανθρώπου; » ανέφερε

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η Χριστίνα Παππά για την πίστη της στο θεό/ βίντεο από ΣΚΑΙ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Παππά απάντησε σε αρνητικά σχόλια για τη δήλωσή της ότι η μητέρα της είναι χειριστική και τοξική.
  • Τόνισε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί το θέμα πήρε έκταση και ότι οι άλλοι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα της οικογένειάς της.
  • Εξέφρασε την αγάπη της για τη μητέρα της, αλλά ανέφερε ότι η σχέση τους είναι προβληματική.
  • Κάλεσε τους επικριτές να μην κρίνουν χωρίς να γνωρίζουν την προσωπική κατάσταση των άλλων.
  • Η δήλωση της Παππά προήλθε από βίντεο στο Tik Tok, όπου περιέγραψε τη σχέση της με τη μητέρα της.

Στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε επειδή είπε πως η μητέρα της είναι ένας χειριστικός και τοξικός άνθρωπος, απάντησε η Χριστίνα Παππά.

Xριστίνα Παππά: «Έχω μία μαμά χειριστική. Με κάνει συνέχεια να πονάω»

 

@christinapappa827

Είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να πω που δεν χωράνε ούτε σε βιβλίο ! Απλα κ εμείς που είμαστε σε μεγάλη ηλικία είμαστε τα παιδιά κάποιας μαμάς , και αυτό το παιδί λοιπόν θέλει κάποια στιγμή μια στοργή μια αγάπη , ένα παιδί μου είσαι καλα;;; Απλά στην δίκη μου περίπτωση έχω πάντα μια δικαιολογία για εκείνη διότι πέρασε πολλά στην ζωή της , και όσο θυμό κ οργή να είχα μέσα μου της έβρισκα πάντα ελαφρυντικά! Εννοειται την αγαπώ κ κάνω τα πάντα για εκείνη ! Υπάρχουν φωνές στο κεφάλι μου , που με τρελαίνουν αν υπάρχει σωστό κ λάθος !

♬ Childhood instrumental SLOWED - ' 悲しい🥀

 


«Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Το ότι κάθισα και είπα, έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ποιοι νιώθουν σαν εμένα, ότι εννοείται ότι την αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα; Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;» δήλωσε η ηθοποιός η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της σε βιντεοταινίες. Ανάμεσα σ’ αυτές: Ένας μπόμπος στα θρανία (1988)Και πετάει... και πηδάει (1988)Το κορίτσι της σοφίτας (1989)Τα δίδυμα (1989), και άλλες.


Όπως είπε η ηθοποιός κάποιοι έσπευσαν να της πουν πως τα “εν οίκο μη εν δήμω” και πως δεν θα έπρεπε να μιλάει έτσι για τη μητέρα της. Η ηθοποιός ωστόσο τους απάντησε πως δεν μπορούν να κρίνουν καθώς, δεν ξέρουν τι περνάει ο κάθε άνθρωπος μέσα στο σπίτι του.


«Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή» ανέφερε.

 

@christinapappa827

Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει

♬ original sound - skeletons.of.july

 


Όλα ξεκίνησαν με ένα χθεσινό βίντεο που έκανε η Χριστίνα Παππά στο Tik Tok και ανέφερε τα εξής:


«Έχω μία μαμά χειριστική. Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις”, μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…».


 

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