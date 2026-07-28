Xριστίνα Παππά: Εξήγησε τους λόγους που χαρακτήρισε χειριστική τη μαμά της

«Με παίρνει τηλέφωνο μόνο όταν έχει ανάγκη» τόνισε η ηθοποιός

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Επιμέλεια STAR.GR
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Xριστίνα Παππά: «Έχω μία χειριστική μαμά»
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Πως η μαμά της είναι χειριστική και πάντα όταν την παίρνει τηλέφωνο δεν είναι για να δει τι κάνει αλλά για να της ζητήσει κάτι ή να παραπονεθεί, αποκάλυψε η Χριστίνα Παππά στο Tik Tok.

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Η ηθοποιός, η οποία έχει συμμετάσχει σε πολλές βιντεοταινίες, ανάμεσα σ΄αυτές: 4 κούκλες για έναν, Ένα σκιουράκι στη σουίτα μου,    Ένας μπόμπος στα θρανία, Έρωτας κεραυνοβόλος, Όλα του γάμου δύσκολα, Αδέσποτος καβαλάρης, Δυο κοκόρια και κοκότες, Εραστής για κλάματα,Ερωτιάρης από κούνια και άλλες πολλές, ανέφερε επίσης πως η μαμά της διαχειρίζεται το όνομά της όπου πάει σαν να είναι υπουργός.

Η Χριστίνα Παππά/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Χριστίνα Παππά/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
 
@christinapappa827

Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει

♬ original sound - skeletons.of.july

 

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«Έχετε βιώσει τέτοια σχέση; Μαμάς κόρης; Μαμάς γιου; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω και λίγο διαφορετική, να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της» έγραψε αρχικά η ηθοποιός και μετά εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει.

«Έχω μια μαμά χειριστική. Είναι η γυναίκα που με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο… Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις”, μόνο “παιδί μου θέλω” και “Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται το όνομά μου λες και είμαι υπουργός. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι».

Χριστίνα Παππά/ ndpphoto.gr/  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ 

Χριστίνα Παππά/ ndpphoto.gr/  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ 

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Παππά, η μητέρα της παλαιότερα είχε απόλυτη πρόσβαση στην καθημερινότητά της, όπως τώρα, αυτό έχει σταματήσει.

«Πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό, της δίνω ό,τι μπορώ, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Εμένα με λυπεί πολύ αυτό το γεγονός». 
 
 

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