Μετά την είδηση πως τα τέσσερα από τα έξι παιδιά του Brad Pitt, η Σίλο, η Βίβιεν, ο Μάντοξ και η Ζαχάρα έχουν κινηθεί νομικά για να αφαιρέσουν το επίθετο «Pitt» και να κρατήσουν μόνο το Jolie, και η κόρη επίσης πασίγνωστου χολιγουντιανού ηθοποιού αποφάσισε να κάνει το ίδιο.
Vivienne Jolie Pitt: «Διαγράφει» κι επίσημα το επίθετο του Brad Pitt!
Πρόκειται για την κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, τη Σούρι.
Η νεαρή κοπέλα που σήμερα είναι 20 ετών έπαψε και επίσημα να έχει το επίθετο “Κρουζ” και πλέον υιοθέτησε το «Noelle», το μεσαίο όνομα της μητέρας της, Κέιτι Χολμς.
Η απόφασή της αυτή δεν ήταν κάτι ξαφνικό καθώς το 2024 στην αποφοίτησή της από το λύκειο είχε χρησιμοποιήσει το όνομα «Suri Noelle».
Η κοπέλα που σπουδάζει μουσικό θέατρο στο Carnegie Mellon University, φέρεται πως θέλει να χαράξει τη δική της πορεία χωρίς να έχει στις πλάτες της το “βαρύ όνομα” του μπαμπά της.
Κάποιοι αποδίδουν το γεγονός της αλλαγής του επιθέτου ως επιθυμία για ανεξαρτησία ενώ κάποιοι άλλοι τονίζουν πως ίσως οι σχέσεις πατέρα-κόρης να έχουν ψυχρανθεί καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις τους μετά το διαζύγιο του ηθοποιού από τη Χολμς το 2012 έχουν μειωθεί.
Αντίθετα περισσότερες είναι οι φορές που έχουμε δει τη Σούρι με τη Χολμς.
H Elle King, κόρη του κωμικού Rob Schneider
Άλλη μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή της τραγουδίστριας Elle King, κόρης του κωμικού Rob Schneider. O ηθοποιός είχε παίξει σε πολλές σειρές. Ανάμεσα σ' αυτές "Real Rob", "Rob", Men Behaving Badly", "Saturday Night Live" και άλλες πολλές.
Η κόρη του Elle, δεν ήθελε η δική της καριέρα να επισκιαστεί από τον μπαμπά της και έτσι επέλεξε το επίθετο King.