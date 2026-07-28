Πριν από λίγο καιρό έγινε viral ένα βίντεο που έδειχνε τον Τομ Κρουζ πάνω σε κινούμενο τρένο/ βίντεο από ΕΡΤ

Μετά την είδηση πως τα τέσσερα από τα έξι παιδιά του Brad Pitt, η Σίλο, η Βίβιεν, ο Μάντοξ και η Ζαχάρα έχουν κινηθεί νομικά για να αφαιρέσουν το επίθετο «Pitt» και να κρατήσουν μόνο το Jolie, και η κόρη επίσης πασίγνωστου χολιγουντιανού ηθοποιού αποφάσισε να κάνει το ίδιο.

H Angelina Jolie με τη Shiloh Jolie-Pitt, from left, Zahara Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt and Knox Jolie-Pitt



Πρόκειται για την κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, τη Σούρι.

Η νεαρή κοπέλα που σήμερα είναι 20 ετών έπαψε και επίσημα να έχει το επίθετο “Κρουζ” και πλέον υιοθέτησε το «Noelle», το μεσαίο όνομα της μητέρας της, Κέιτι Χολμς.

Toμ Κρουζ/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Jon Furniss

Η απόφασή της αυτή δεν ήταν κάτι ξαφνικό καθώς το 2024 στην αποφοίτησή της από το λύκειο είχε χρησιμοποιήσει το όνομα «Suri Noelle».

Η κοπέλα που σπουδάζει μουσικό θέατρο στο Carnegie Mellon University, φέρεται πως θέλει να χαράξει τη δική της πορεία χωρίς να έχει στις πλάτες της το “βαρύ όνομα” του μπαμπά της.

H Suri με τη μαμά της Katie Holmes το 2017/φωτογραφία από apimages/ Evan Agostini

Κάποιοι αποδίδουν το γεγονός της αλλαγής του επιθέτου ως επιθυμία για ανεξαρτησία ενώ κάποιοι άλλοι τονίζουν πως ίσως οι σχέσεις πατέρα-κόρης να έχουν ψυχρανθεί καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις τους μετά το διαζύγιο του ηθοποιού από τη Χολμς το 2012 έχουν μειωθεί.

Αντίθετα περισσότερες είναι οι φορές που έχουμε δει τη Σούρι με τη Χολμς.

O κωμικός ηθοποιός Rob Schneider/ φωτογραφία από apimages/ fφωτογράφος: Rob Grabowski

H Elle King, κόρη του κωμικού Rob Schneider

Άλλη μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή της τραγουδίστριας Elle King, κόρης του κωμικού Rob Schneider. O ηθοποιός είχε παίξει σε πολλές σειρές. Ανάμεσα σ' αυτές "Real Rob", "Rob", Men Behaving Badly", "Saturday Night Live" και άλλες πολλές.

H Elle King/ φωτογραφία από apimages/ Amy Harris

Η κόρη του Elle, δεν ήθελε η δική της καριέρα να επισκιαστεί από τον μπαμπά της και έτσι επέλεξε το επίθετο King.

H Elle King/ φωτογραφία από apimages/ Jack Plunkett

