Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του

«Μικρό μου λιοντάρι, τέλος το δημοτικό & με βραβείο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.06.26 , 21:39 NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται
12.06.26 , 21:34 Γεωργίου - Χριστοδούλου: Το άλμπουμ από τη βάφτιση της κορούλας τους
12.06.26 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 12/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ
12.06.26 , 21:10 Ανατροπή σκηνικού: Ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν!
12.06.26 , 21:01 Αφροδίτη Γραμμέλη για κατάθλιψη: «Είχα 6-7 κρίσεις πανικού την ημέρα»
12.06.26 , 21:00 PEUGEOT E-208 GTi: Με αγωνιστικές επιδόσεις
12.06.26 , 20:41 Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του
12.06.26 , 20:32 Πολεοδομίες: Αποκαλυπτικοί διάλογοι «καίνε» τον Γ.Γ. υπουργείου Πολιτισμού
12.06.26 , 20:17 Σαλαμίνα: Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονης από τέσσερις Τούρκους
12.06.26 , 20:02 Αλέξης Τσίπρας: Η βασική ενδεκάδα της ΕΛΑΣ που ρίχνει στο «γήπεδο»
12.06.26 , 19:48 Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια βραδινή δημόσια εμφάνιση
12.06.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Σχεδόν βρήκε το «Κοινό συνθετικό» - Εσύ πώς θα τα πας;
12.06.26 , 19:30 Δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πώς να προστατευτούν από funds
12.06.26 , 19:08 Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
12.06.26 , 18:59 Cash or Trash: Η... κοντακτιέρα του Ρόμπερτ Ζερβού εντυπωσιασε τους buyers!
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Θα τη συνοδεύσω κι εγώ κι ο μπαμπάς της»
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Ταύρο και τους Διδύμους το Σαββατοκύριακο
Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Νάταλι Κάκκαβα και του Γκουντάρα στη Super Κατερίνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Γκουντάρας είναι περήφανος για την αποφοίτηση του γιου του Μάρκου από το δημοτικό σχολείο.
  • Μοιράστηκε τη χαρά του μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του γιου του με το πτυχίο αποφοίτησης.
  • Ο Μάρκος συμμετείχε σε διαγωνισμό κατασκευών και έλαβε βραβείο.
  • Ο Γρηγόρης Γκουντάρας είναι παντρεμένος με τη Ναταλί Κάκκαβα για 16 χρόνια και έχουν δύο γιους.
  • Ο Οδυσσέας είναι 15 ετών και ο Μάρκος 11 ετών.

Περήφανος μπαμπάς ο Γρηγόρης Γκουντάρας, αφού ο γιος του αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός της αποφοίτησης του γιου του, Μάρκου, από την ΣΤ’ Δημοτικού, με τους διαδικτυακούς του φίλους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Γκουντάρας- Kάκκαβα: Το σπάνιο βίντεο από τον γάμο τους

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής, κοινοποίησε μία φωτογραφία του παιδιού του σε Instastory, βάζοντας επιπλέον, το χαρτί της αποφοίτησης, το οποίο γράφει επάνω: «Στον μαθητή Γκουντάρα Μάρκο, της Στ’ Δημοτικού, για τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό Κατασκευών, Πειραμάτων και Ερευνητικών Εργασιών 2026».

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, συγκινημένος ο Γρηγόρης Γκουντάρας έγραψε τα εξής: «Μικρό μου λιοντάρι, τέλος το δημοτικό & με βραβείο».

Δες την ανάρτησή του:

Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του

Σημειώνεται πως ο Γρηγόρης Γκουντάρας έχει συμπληρώσει 16 χρόνια έγγαμου βίου, με την Ναταλί Κάκκαβα. Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια έχοντας αποκτήσει δύο γιους, τον Οδυσσέα και τον Μάρκο. Συγκεκριμένα, ο πρώτος είναι 15 ετών (γεννήθηκε στις 10 Μαΐου 2011) και ο μικρότερος, είναι 11 ετών (γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2014).

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top