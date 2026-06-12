Περήφανος μπαμπάς ο Γρηγόρης Γκουντάρας, αφού ο γιος του αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός της αποφοίτησης του γιου του, Μάρκου, από την ΣΤ’ Δημοτικού, με τους διαδικτυακούς του φίλους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής, κοινοποίησε μία φωτογραφία του παιδιού του σε Instastory, βάζοντας επιπλέον, το χαρτί της αποφοίτησης, το οποίο γράφει επάνω: «Στον μαθητή Γκουντάρα Μάρκο, της Στ’ Δημοτικού, για τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό Κατασκευών, Πειραμάτων και Ερευνητικών Εργασιών 2026».

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, συγκινημένος ο Γρηγόρης Γκουντάρας έγραψε τα εξής: «Μικρό μου λιοντάρι, τέλος το δημοτικό & με βραβείο».

Δες την ανάρτησή του:

Σημειώνεται πως ο Γρηγόρης Γκουντάρας έχει συμπληρώσει 16 χρόνια έγγαμου βίου, με την Ναταλί Κάκκαβα. Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια έχοντας αποκτήσει δύο γιους, τον Οδυσσέα και τον Μάρκο. Συγκεκριμένα, ο πρώτος είναι 15 ετών (γεννήθηκε στις 10 Μαΐου 2011) και ο μικρότερος, είναι 11 ετών (γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2014).