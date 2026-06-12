Δανάη Μπάρκα: Ντυμένη στα λευκά στο pre-wedding party της!

Η φωτογραφία που πόσταρε φίλος και πρώην συνεργάτης της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.06.26 , 23:30 Δανάη Μπάρκα: Ντυμένη στα λευκά στο pre-wedding party της!
12.06.26 , 22:56 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα πρώτα της καλοκαιρινά ενσταντανέ με μπικίνι!
12.06.26 , 22:33 Οδηγός παρέσυρε γυναίκα και μετά τη χτύπησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ!
12.06.26 , 22:28 Μαριέττα Χρουσαλά: Δείτε τη με τέλειο bikini body πάνω στο σκάφος!
12.06.26 , 22:05 Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
12.06.26 , 21:57 Αίγιο: Η μητέρα χρησιμοποίησε το λαπτοπ ως ασπίδα στις μαχαιριές!
12.06.26 , 21:39 NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται
12.06.26 , 21:34 Γεωργίου - Χριστοδούλου: Το άλμπουμ από τη βάφτιση της κορούλας τους
12.06.26 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 12/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ
12.06.26 , 21:10 Ανατροπή σκηνικού: Ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν!
12.06.26 , 21:01 Αφροδίτη Γραμμέλη για κατάθλιψη: «Είχα 6-7 κρίσεις πανικού την ημέρα»
12.06.26 , 21:00 PEUGEOT E-208 GTi: Με αγωνιστικές επιδόσεις
12.06.26 , 20:41 Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του
12.06.26 , 20:32 Πολεοδομίες: Αποκαλυπτικοί διάλογοι «καίνε» τον Γ.Γ. υπουργείου Πολιτισμού
12.06.26 , 20:17 Σαλαμίνα: Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονης από τέσσερις Τούρκους
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Ταύρο και τους Διδύμους το Σαββατοκύριακο
Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του
Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
Δανάη Μπάρκα: Ντυμένη στα λευκά στο pre-wedding party της!
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Θα τη συνοδεύσω κι εγώ κι ο μπαμπάς της»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Δανάη Μπάρκα σε τρελά κέφια λίγο πριν τον γάμο της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης γιορτάζουν με pre-wedding πάρτι στις 12 Ιουνίου.
  • Η Δανάη εμφανίστηκε σε λευκό maxi φόρεμα, reminiscent νυφικής δημιουργίας.
  • Το ζευγάρι θα ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε μυστική τοποθεσία.
  • Οι λεπτομέρειες της τελετής θα δοθούν στους καλεσμένους λίγες ώρες πριν.
  • Ο Άρης Καβατζίκης έχει συνεργαστεί με τη Δανάη στην εκπομπή Πάμε Δανάη! για πέντε χρόνια.

Λίγες ώρες έμειναν για τη μεγάλη στιγμή της ζωής τους κι η Δανάη Μπάρκα με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, υποδέχτηκαν το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε ένα άκρως καλοκαιρινό pre-wedding πάρτι δίπλα στο κύμα, με το κέφι να χτυπάει κόκκινο! 

Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Θα τη συνοδεύσω κι εγώ κι ο μπαμπάς της»

Την πρώτη γεύση από το εορταστικό κλίμα μας έδωσε ο Άρης Καβατζίκης, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία της παρουσιάστριας και ηθοποιού, η οποία έλαμπε από ευτυχία μέσα στο εντυπωσιακό λευκό maxi φόρεμά της που θύμιζε νυφική δημιουργία.

Η φωτογραφία της... νυφούλας Δανάη Μπάρκα που πόσταρε ο Άρης Καβατζίκης

Η φωτογραφία της... νυφούλας Δανάη Μπάρκα που πόσταρε ο Άρης Καβατζίκης /Φωτογραφία Instagram

Το ερωτευμένο ζευγάρι μετράει πλέον αντίστροφα για το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου, όπου θα ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης ενώπιον συγγενών και στενών φίλων.

Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης

Θέλοντας ωστόσο να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα αυτής της τόσο ξεχωριστής στιγμής, οι δυο τους έχουν κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό τόσο την ακριβή τοποθεσία αλλά και την ώρα της τελετής, με τους καλεσμένους να αναμένεται να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη του μυστηρίου.

Η Δανάη Μπάρκα δεν έχει κρύψει τη φιλική της αγάπη για τον Άρη Καβατζίκη

Η Δανάη Μπάρκα δεν έχει κρύψει τη φιλική της αγάπη για τον Άρη Καβατζίκη /Φωτογραφία Instagram

Ο Άρης Καβατζίκης ήταν από τα βασικά μέλη της εκπομπής Πάμε Δανάη! στο Mega από το ξεκίνημά της. Μάλιστα, ο ίδιος έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του πως το καλοκαίρι που στήθηκε η εκπομπή, άφησε μια πολυετή κι επιτυχημένη συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά, ρισκάροντας για να βρεθεί στο πλευρό της Δανάης Μπάρκα στο τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως παρουσιάστρια, επειδή πίστεψε πολύ στο ταλέντο και την προσωπικότητά της. 

Δανάη Μπάρκα: «Ωραία που είναι η νύφη μας», τραγουδάει λίγο πριν τον γάμο!

Η τηλεοπτική τους χημεία κράτησε για πέντε χρόνια, με τον έμπειρο δημοσιογράφο να προσφέρει μια πιο δημοσιογραφική και ψύχραιμη ματιά, συμπληρώνοντας τον αυθορμητισμό και την ενέργεια της Δανάης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
 |
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΤΖΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top