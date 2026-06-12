Η Δανάη Μπάρκα σε τρελά κέφια λίγο πριν τον γάμο της

Λίγες ώρες έμειναν για τη μεγάλη στιγμή της ζωής τους κι η Δανάη Μπάρκα με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, υποδέχτηκαν το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε ένα άκρως καλοκαιρινό pre-wedding πάρτι δίπλα στο κύμα, με το κέφι να χτυπάει κόκκινο!

Την πρώτη γεύση από το εορταστικό κλίμα μας έδωσε ο Άρης Καβατζίκης, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία της παρουσιάστριας και ηθοποιού, η οποία έλαμπε από ευτυχία μέσα στο εντυπωσιακό λευκό maxi φόρεμά της που θύμιζε νυφική δημιουργία.

Η φωτογραφία της... νυφούλας Δανάη Μπάρκα που πόσταρε ο Άρης Καβατζίκης /Φωτογραφία Instagram

Το ερωτευμένο ζευγάρι μετράει πλέον αντίστροφα για το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου, όπου θα ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης ενώπιον συγγενών και στενών φίλων.

Θέλοντας ωστόσο να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα αυτής της τόσο ξεχωριστής στιγμής, οι δυο τους έχουν κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό τόσο την ακριβή τοποθεσία αλλά και την ώρα της τελετής, με τους καλεσμένους να αναμένεται να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη του μυστηρίου.

Η Δανάη Μπάρκα δεν έχει κρύψει τη φιλική της αγάπη για τον Άρη Καβατζίκη /Φωτογραφία Instagram

Ο Άρης Καβατζίκης ήταν από τα βασικά μέλη της εκπομπής Πάμε Δανάη! στο Mega από το ξεκίνημά της. Μάλιστα, ο ίδιος έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του πως το καλοκαίρι που στήθηκε η εκπομπή, άφησε μια πολυετή κι επιτυχημένη συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά, ρισκάροντας για να βρεθεί στο πλευρό της Δανάης Μπάρκα στο τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως παρουσιάστρια, επειδή πίστεψε πολύ στο ταλέντο και την προσωπικότητά της.

Η τηλεοπτική τους χημεία κράτησε για πέντε χρόνια, με τον έμπειρο δημοσιογράφο να προσφέρει μια πιο δημοσιογραφική και ψύχραιμη ματιά, συμπληρώνοντας τον αυθορμητισμό και την ενέργεια της Δανάης.