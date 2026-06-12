Για τις όψεις και τις πλανητικές αλλαγές που θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο 13-14/6 μίλησε σήμερα στο Breakfast@Star η Άση Μπήλιου.

Δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Όπως εξήγησε:

η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου

«Να πούμε ότι σήμερα η Σελήνη, όπως και μέχρι αύριο το απογευματάκι νωρίς, θα βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου, σε μια πολύ καλή θέση για τη Σελήνη δηλαδή, είναι στην έξαρσή της», είπε η αστρολόγος.

Η Αφροδίτη θα σχηματίσει όψη τετραγώνου με τον Χείρωνα

«Έχουμε το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Χείρωνα που μπορεί να μας κάνει λίγο πιο ευαίσθητους στην κριτική ή να τα παίρνουμε τα πράγματα λίγο πιο προσωπικά, γιατί είναι η Αφροδίτη στον Καρκίνο. Αυτό πιάνει και από σήμερα αλλά και αύριο», πρόσθεσε.

Η Σελήνη θα περάσει στους Διδύμους το απόγευμα του Σαββάτου και τη Δευτέρα σχηματίζεται η Νέα Σελήνη σε αυτό το ζώδιο

«Πρόκειται για τη Νέα Σελήνη του Ιουνίου, που σημαίνει ότι αρχίζει να επηρεάζει ήδη, και νομίζω ότι θα έχουμε και στον καιρό, έτσι, διάφορα», συμπλήρωσε.

Πριν αναφερθεί στις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, η Άση Μπήλιου ανέφερε πως αύριο Σάββατο είναι το τελευταίο Stars System για φέτος.

«Εγώ όμως θέλω να σας πω, πριν ξεκινήσω τις προβλέψεις μου, ότι αύριο έχουμε το τελευταίο Stars System για φέτος, οπότε σας περιμένω στις 13:00, σε αυτή την τελευταία εκπομπή, να μιλήσουμε για το καλοκαίρι, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το καλοκαίρι του 2026, έχει πολλές εκπλήξεις, έχει και εκλείψεις, έχει και απρόοπτα, έχει και ωραία διαστήματα όμως, και για διακοπές και για τις σχέσεις», κατέληξε.

