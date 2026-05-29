Nάουσα: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου την ώρα της δίκης!

«Είχα φύλακα άγγελο», λέει στο Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο Νάουσας.
  • Η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη περιέγραψε την εμπειρία της ως σοκαριστική και ανέφερε ότι είχε τύχη που δεν τραυματίστηκε.
  • Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε τη δίκη για να ελέγξει την κατάσταση της δικηγόρου και των παρευρισκομένων.
  • Καταγγέλλεται ότι το Πρωτοδικείο δεν έχει ανακαινιστεί κατάλληλα παρά την αναβάθμισή του από Ειρηνοδικείο.
  • Η δικηγόρος τόνισε τις απαράδεκτες συνθήκες ασφαλείας στο δικαστήριο.

Άγιο είχε μία δικηγόρος στο Πρωτοδικείο της Νάουσας, όταν κατά τη διάρκεια της δίκης έπεσε στο κεφάλι της φωτιστικό από την οροφή της αίθουσας.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, όλα συνέβησαν την ώρα που είχε ξεκινήσει η διαδικασία και η αίθουσα ήταν γεμάτη με κόσμο. Ξαφνικά, το φωτιστικό αποκολλήθηκε από την οροφή και έπεσε στο κεφάλι της δικηγόρου.  

Ο χώρος γέμισε με γυαλιά και από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.  

Πρωτοδικείο Νάουσας

«Άκουσα έναν θόρυβο. Ξαφνικά μπροστά μου, σπάει το φωτιστικό και διαλύεται και απλώνεται παντού. Πάγωσα, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, δεν ήξερα από πού μου ήρθε, τι είχε γίνει, ήμουν σε κατάσταση σοκ. Δεν ξέρω, φύλακα Άγγελο είχα, η Παναγία βοήθησε σίγουρα. Κάποιος Άγιος βοήθησε, γιατί οι συνθήκες του συγκεκριμένου Πρωτοδικείου είναι προβληματικές, απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν ξεχαρβαλωμένα φωτιστικά εν έτη 2026», δήλωσε στο Star η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη.  

Η πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Νάουσας αμέσως διέκοψε την δίκη και πήγε να δει πώς ήταν η γυναίκα, αλλά και οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο, ενώ έλαβε και τα απαιτούμενα μέτρα .  

Όπως καταγγέλλεται, το συγκεκριμένο πρωτοδικείο αναβαθμίστηκε από Ειρηνοδικείο που ήταν, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει η απαραίτητη ανακαίνιση.  

