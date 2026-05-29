Η Αμαλία Κωστοπούλου κι ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, βρίσκονται στην Ελλάδα και κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες για τον θρησκευτικό τους γάμο, με το ζευγάρι να το... καίει σε ένα beach party με φίλους και συγγενείς!

Τα ενσταντανέ και τα βιντεάκια που δημοσίευσε η μεγάλη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου στο Instagram δείχνει το ζευγάρι ντυμένο στα λευκά, πλαισιωμένο από αγαπημένους τους ανθρώπους, με μουσική, κοκτέιλ και πυροτεχνήματα στον αττικό ουρανό.

Ο Τζέικ Μέντγουελ είχε κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία Κωστοπούλου πριν από έναν χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Παρίσι. Αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, όπως αποκάλυψε η Αμαλία μέσα από το Instagram.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οικογένεια του ζευγαριού ζει ήδη την τελική ευθεία πριν από το μυστήριο. Ο Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα με πυροτεχνήματα πάνω από παραλία και φωτογραφίες του ζευγαριού στο ηλιοβασίλεμα, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι ο γάμος θα τελεστεί στη Μεσσηνία.

Η τελετή αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, σε τοποθεσία εκτός Αθηνών. Το ζευγάρι φαίνεται πως έχει επιλέξει έναν πιο διακριτικό και ρομαντικό χώρο για τον γάμο και τη δεξίωση, με περίπου 350 καλεσμένους από το εξωτερικό και αγαπημένα πρόσωπα από την Ελλάδα να αναμένεται να δώσουν το «παρών».