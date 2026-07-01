Με αισθητή ζέστη μπαίνει ο Ιούλιος. Τι λέει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης / Βίντεο Open

Σε ένα καιρικό μοτίβο με εναλλαγές ζέστης, τοπικών καταιγίδων και ενισχυμένων ανέμων εισέρχεται η χώρα, χωρίς, όμως, να διαφαίνεται ισχυρό κύμα καύσωνα, τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Ελλάδα παραμένει εκτός της τροχιάς των ακραίων θερμών αερίων μαζών που πλήττουν τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Αντίθετα, ψυχρότερες αέριες μάζες που κατέρχονται προς την περιοχή μας ευνοούν την εκδήλωση φαινομένων αστάθειας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σήμερα αναμένεται αρκετή ζέστη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37-38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Ορεστιάδα

Λάρισα

Τρίκαλα

Καρδίτσα

Αγρίνιο

Άρτα

Άμφισσα

Χαλκίδα

Η μετεωρολόγος του STAR, Ματίνα Μπέρου, εξηγεί ποιες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν περισσότερο από τη νέα θερμή εισβολή

Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με τοπικές μπόρες και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και ισχυρούς ανέμους, δημιουργώντας συνθήκες για πρόσκαιρα μπουρίνια, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η αστάθεια θα κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ κατά τόπους οι καταιγίδες ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και τμήματα του δυτικού και βόρειου Αιγαίου.

Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια

Από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, ενώ το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Η ενίσχυση των βοριάδων θα ρίξει τον υδράργυρο στους 30-33 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και λίγο χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή σε ορισμένες περιοχές.

Παρά τη δροσιά που θα φέρουν οι ισχυροί άνεμοι, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Τέλος, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι το συγκεκριμένο καιρικό μοτίβο θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να έχει ήπια ζεστό καιρό, με διαστήματα αστάθειας και αυξομειώσεις στην ένταση των μελτεμιών, χωρίς να προβλέπεται ισχυρό κύμα καύσωνα, σε αντίθεση με τη δυτική και κεντρική Ευρώπη όπου οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 1/7 από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύρες τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα ορεινά της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στις ανατολικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.