Με Καθυστέρηση Η Άφιξη Της Χατζίδου Στο Breakfast@Star

Μια απολαυστική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 2/7 στην εκπομπή Breakfast@Star, όταν η Ελένη Χατζίδου έκανε την είσοδό της με λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση, αφήνοντας τον Ετεοκλή Παύλου να δώσει μόνος του την έναρξη της εκπομπής.

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Ο λόγος; Όπως αποκάλυψε η ίδια με πολύ χιούμορ, ήταν... τα παπούτσια της!

«Είχα ξεχάσει να βάλω τακούνια. Ερχόμουν ξυπόλυτη στο πλατό!», είπε γελώντας η παρουσιάστρια, με τον Ετεοκλή να μην μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια του.

Η αποκάλυψη έφερε έναν ξεκαρδιστικό διάλογο στον αέρα, με τους συνεργάτες της να σχολιάζουν ότι μέχρι και οι... παντόφλες της ήταν όμορφες και τηλεοπτικά αξιοπρεπείς, αφού ήταν στολισμένες με στρας!

Η ίδια εξήγησε πως συνηθίζει να κυκλοφορεί στο πλατό με παντόφλες μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς τα ψηλοτάκουνα την κουράζουν.

«Στο πλατό έρχομαι με παντόφλες. Τα τακούνια τα φοράω τελευταία στιγμή και σήμερα απλώς... το ξέχασα!», παραδέχτηκε.

Ο Ετεοκλής, φυσικά, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και τη «στόλισε» με πειράγματα, λέγοντας πως απορεί πώς κανείς από την παραγωγή δεν αντιλήφθηκε ότι η παρουσιάστρια ετοιμαζόταν να βγει στον αέρα χωρίς παπούτσια.