Με καθυστέρηση η άφιξη της Χατζίδου στο Breakfast@Star - Tι συνέβη;

Γέλια στο πλατό

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Με Καθυστέρηση Η Άφιξη Της Χατζίδου Στο Breakfast@Star

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Μια απολαυστική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 2/7 στην εκπομπή Breakfast@Star, όταν η Ελένη Χατζίδου έκανε την είσοδό της με λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση, αφήνοντας τον Ετεοκλή Παύλου να δώσει μόνος του την έναρξη της εκπομπής.

Δες το Breakfast@Star

Ελένη χατζιδου

Ο λόγος; Όπως αποκάλυψε η ίδια με πολύ χιούμορ, ήταν... τα παπούτσια της!

«Είχα ξεχάσει να βάλω τακούνια. Ερχόμουν ξυπόλυτη στο πλατό!», είπε γελώντας η παρουσιάστρια, με τον Ετεοκλή να μην μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια του.

Η αποκάλυψη έφερε έναν ξεκαρδιστικό διάλογο στον αέρα, με τους συνεργάτες της να σχολιάζουν ότι μέχρι και οι... παντόφλες της ήταν όμορφες και τηλεοπτικά αξιοπρεπείς, αφού ήταν στολισμένες με στρας!

Η ίδια εξήγησε πως συνηθίζει να κυκλοφορεί στο πλατό με παντόφλες μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς τα ψηλοτάκουνα την κουράζουν.

χατζιδου

«Στο πλατό έρχομαι με παντόφλες. Τα τακούνια τα φοράω τελευταία στιγμή και σήμερα απλώς... το ξέχασα!», παραδέχτηκε.

Ο Ετεοκλής, φυσικά, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και τη «στόλισε» με πειράγματα, λέγοντας πως απορεί πώς κανείς από την παραγωγή δεν αντιλήφθηκε ότι η παρουσιάστρια ετοιμαζόταν να βγει στον αέρα χωρίς παπούτσια.

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ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
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