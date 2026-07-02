Η υποκριτική, η εγγονή και η βαθιά φιλία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη/ Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας μας για ακόμη μία φορά, καθώς η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου είχε αφήσει το στίγμα της τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους.

Η ηθοποιός, που είχε γίνει γνωστή από τους ρόλους της στον κινηματογράφο δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης 1ης Ιουλίου 2026 στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες. Ήταν 85 ετών.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Αμέσως μετά, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια, ξεκίνησε τις συνεργασίες με όλους τους μεγάλους κωμικούς.

Έχει παίξει σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαϊας».

Φιλμογραφία

Η γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)

Η λεωφόρος της προδοσίας (1969) [Φιόνα]

Ορατότης μηδέν (1969) [Μαίρη]

Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα (1969)

Ένα αστείο κορίτσι (1970) [Άννα]

Δυο τρελοί και ο ατσίδας (1970)

Η κόρη του ήλιου (1971) [Λευκή]

Η λεωφόρος του μίσους (1971)

Σ’ αγαπώ (1971)

Και ξανά προς τη δόξα τραβά (1980)

Τροχονόμος… Βαρβάρα (1981) [Χαρά Φουρτούνα]

Θανάσης, ο αισιόδοξος (1989) [Μαίρη Ροδινού]

Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα (1993) [μάνα]

Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στο Σπίτι του Ηθοποιού και στη μουσική σκηνή «Γιώργος Μαρίνος» τον περασμένο Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο.

Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια

Τζένη Ζαχαροπούλου: Ο λόγος που άφησε την υποκριτική για 8 χρόνια και η φιλία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Παρόλο, που δε σταμάτησε να ασχολείται με το Σπίτι του Ηθοποιού, η ίδια άφησε το θέατρο για 8 χρόνια, απόφαση που πήρε όταν γεννήθηκε η εγγονή της, Φαίδρα, κόρη της κόρης της Κλάρας και του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη. Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Έχω μια σειρά, πρώτα είναι η κόρη μου και μετά η εγγονή μου, γιατί, αν δεν είχα την κόρη μου, δε θα είχα την εγγονή μου... Η μικρή έγινε για μένα εξάρτηση. Μεγάλος έρωτας. Ένιωσα ότι μεγάλωνα ξανά την κόρη μου».

Σε παλαιότερή της συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Τζένη Ζαχαροπούλου είχε περιγράψει την πρώτη συνάντηση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, προτού αναπτυχθεί μεταξύ τους μία βαθιά φιλία, η οποία διήρκησε έως και τον θάνατο της Αλίκης. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη γνωρίστηκε σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο: «Περίμενα στο διάδρομο για να μπω στην αίθουσα ηχογράφησης. Ξαφνικά περνούν από μπροστά μου η Αλίκη και ο Δημήτρης και δύο ακόμα. Πρώτη φορά τους έβλεπα και μου φαινόταν απίστευτο. Με πλησίασε η Αλίκη και μου πιάνει τα μαλλιά, ρωτώντας με: “δικά σου είναι τα μαλλιά; Μπράβο κούκλα μου”. Κάπως έτσι έσπασε ο πάγος και μετά αγαπηθήκαμε πολύ».

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένη Ζαχαροπούλου / Φωτογραφία: «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Για το έαν έκανε συμβιβασμούς στη ζωή της, η ίδια είχε αποκαλύψει: «Συμβιβασμούς δεν έκανα στη ζωή μου. Στο επάγγελμά μου έκανα κάποιους συμβιβασμούς, στο να μη μου αρέσει ένας ρόλος και να τον παίξω, γιατί ζούσα από αυτό το επάγγελμα, όμως δεν μου κόστισε τίποτα στη συνέχεια. Μετά έβρισκα κάτι που με γέμιζε και συμπλήρωνε το ένα το άλλο».