Ραγδαία αλλαγή του καιρού μετά τον καύσωνα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Πότε αλλάζει ο καιρός. Η πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μετά τον καύσωνα, έρχονται καταιγίδες και χαλάζι στη χώρα, με έντονη αστάθεια.
  • Οι καταιγίδες θα διαρκέσουν έως το Σάββατο, επηρεάζοντας κυρίως κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
  • Συνιστάται προσοχή λόγω ισχυρών ανέμων, ηλεκτρικών εκκενώσεων και χαλαζοπτώσεων.
  • Από το Σάββατο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, φτάνοντας έως 38 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Μετά τις υψηλές θερμοκρασίες ο καιρός αλλάζει σημαντικά τις επόμενες ώρες με την έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών που θα φέρουν έντονη αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας.  

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και μπουρίνια - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η υποχώρηση των πολύ θερμών αερίων μαζών από τη δυτική, κεντρική και ανατολική Ευρώπη επιτρέπει σε ψυχρότερο αέρα να κινηθεί νοτιότερα, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.  

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το ίδιο κύμα αστάθειας επηρεάζει σταδιακά και τη χώρα μας με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, κεραυνούς και ενίσχυση των ανέμων. Τα φαινόμενα αυτά θα διαρκέσουν να διαρκούν έως και το Σάββατο:

  • κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά
  • στο εσωτερικό της Πελοποννήσου
  • κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου

Οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου, γι' αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στις υπαίθριες δραστηριότητες. 

Η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ από την Τρίτη οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα σταθεροποιηθεί. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κυμαινόμενη στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 32 και 35 βαθμών Κελσίου. 

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν την κακοκαιρία 

Παρά την αλλαγή του καιρού, η ζέστη θα παραμείνει αισθητή, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου θα σημειωθούν σε: 

  • Θεσσαλία 

  • Αττική 
  • Βοιωτία 
  • Εύβοια 
  • ανατολική και νότια Πελοπόννησο 
  • ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο 

Από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. 

Καιρός: Έρχεται ισχυρό μελτέμι – Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς 

Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Τα μελτέμια θα επηρεάσουν αρχικά το βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια τις Κυκλάδες, το κεντρικό Αιγαίο και περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. 

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την ξηρή ατμόσφαιρα, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, γι' αυτό οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

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