Καιρός σήμερα: Βροχές και έως 35°C - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο 4- 5/7/26

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.07.26 , 14:24 Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
04.07.26 , 14:00 Stretching: το πιο υποτιμημένο «δώρο» που μπορείς να κάνεις στο σώμα σου
04.07.26 , 13:27 Παλλήνη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λεωφόρο Σπάτων - Το μήνυμα από το 112
04.07.26 , 12:55 Λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ – Χιλιάδες πολίτες στην Τεχεράνη
04.07.26 , 12:47 Μάστορας: Στην πισίνα με φόντο τη νέα συνεργασία με τη Cecilia Krull
04.07.26 , 12:19 BYD DOLPHIN G DM-i: Τι καινούργιο φέρνει
04.07.26 , 12:14 Καιρός σήμερα: Βροχές και έως 35°C - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
04.07.26 , 12:07 BMW Σειρά 7: Στην παραγωγή η νέα γενιά
04.07.26 , 12:00 Τα καλύτερα νέα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το καλοκαίρι
04.07.26 , 11:34 Σάκης Τανιμανίδης: «Πάω πίσω στα 3 μου κορίτσια» -Το story από το αεροπλάνο
04.07.26 , 11:10 Ζήνα Κουτσελίνη: Γύρισε 11 χρόνια πίσω - «Μεγάλωσα, άλλαξα…»
04.07.26 , 11:00 «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026», Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν είσοδο
04.07.26 , 10:50 Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της- Έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
04.07.26 , 10:30 Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
04.07.26 , 10:00 Hyundai Hybrid Days από την Velmar
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
Τα καλύτερα νέα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το καλοκαίρι
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Παπαδημητρίου: Το απρόοπτο με τα πέδιλά της λίγο πριν από event
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 4/4/26 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια και Πελοπόννησο.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 30 με 33 βαθμούς στα νησιά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ.
  • Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί σε πολλές περιοχές.
  • Αύριο, αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με γενικά αίθριο καιρό στην υπόλοιπη χώρα.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου κάνει ποδαρικό με ζέστη, αλλά και βροχές. Για σήμερα, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες:

  • στην κεντρική Μακεδονία
  • την ανατολική Θεσσαλία
  • τις Σποράδες
  • την Εύβοια
  • και βαθμιαία στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη 6, βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

EMY: Αναλυτικά η πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στη δυτική Πελοπόννησο.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα βόρεια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 5/7/26 

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και την ανατολική Στερεά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και το μεσημέρι - απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δε θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΕΜΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top