Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.