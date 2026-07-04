Παλλήνη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λεωφόρο Σπάτων - Το μήνυμα από το 112

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Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 04.07.26, 12:58
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα σύνορα Σπάτων- Παλλήνης/ βίντεο Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οριοθετήθηκε γρήγορα η φωτιά στην Παλλήνη, στη Λεωφόρο Σπάτων.
  • Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 20 οχήματα.
  • Συνδρομή από δύο αεροσκάφη και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Παλλήνης. Νωρίτερα,  εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 

Στο σημείο έσπευσαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 20 οχήματα. Συνδρομή υπήρχε και από δύο αεροσκάφη, αλλά και υδροφόρες ΟΤΑ.

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