Οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Παλλήνης. Νωρίτερα, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλλήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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Στο σημείο έσπευσαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 20 οχήματα. Συνδρομή υπήρχε και από δύο αεροσκάφη, αλλά και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026