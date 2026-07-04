Λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ – Χιλιάδες πολίτες στην Τεχεράνη

Έξι μέρες θα κρατήσουν οι τελετές στη μνήμη του - Στη Μασχάντ η ταφή

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Ιράν: Εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ/ ΑΡ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος.
  • Ο Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σκοτώθηκε σε πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου σε ηλικία 86 ετών.
  • Οι τελετές μνήμης θα διαρκέσουν έξι ημέρες, με συμμετοχή έως 15-20 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Τεχεράνη.
  • Η σορός θα εκτίθεται μέχρι τη Δευτέρα, με πομπή προς ιερές πόλεις του Ιράν και του Ιράκ πριν την ταφή στη Μασχάντ.
  • Περισσότερες από 400 σκηνές έχουν στηθεί για τους προσκυνητές και βυτιοφόρα νερού για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών.

Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες να συρρέουν στο τέμενος όπου εκτίθεται το φέρετρό του.

Χιλιάδες Ιρανοί στο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλί Χαμενεΐ/ AP Altaf Qadri

Χιλιάδες Ιρανοί στο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλί Χαμενεΐ/ AP Altaf Qadri

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του, κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, το φέρετρο με το μαύρο τουρμπάνι του εκτίθεται στη Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Οι χώροι έχουν γεμίσει με πορτρέτα του, μαύρα λάβαρα πένθους και κόκκινες σημαίες, σύμβολα μαρτυρίου και εκδίκησης.

Το φέρετρο εκτίθεται στη Μεγάλη Μοσάλα. Οι χώροι έχουν γεμίσει με πορτρέτα του Αλί Χαμενεΐ, μαύρα λάβαρα πένθους και κόκκινες σημαίες/ AP Altaf Qadri

Το φέρετρο εκτίθεται στη Μεγάλη Μοσάλα. Οι χώροι έχουν γεμίσει με πορτρέτα του Αλί Χαμενεΐ, μαύρα λάβαρα πένθους και κόκκινες σημαίες/ AP Altaf Qadri

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες πολίτες είχαν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το τέμενος, πριν ανοίξουν οι πύλες για το κοινό. Πολλοί κρατούν κόκκινες σημαίες με την επιγραφή «μάρτυρας», ενώ σε στιγμές έντασης ακούστηκαν συνθήματα όπως «εκδίκηση», σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Έξι μέρες θα κρατήσουν οι τελετές στη μνήμη του- Στη Μασχάντ η ταφή 

Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι μόνο στην Τεχεράνη ενδέχεται να συμμετάσχουν στις τελετές έως και 15–20 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός που, αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της χώρας.

Λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ/ AP Photo/Altaf Qadri

Λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ/ AP Photo/Altaf Qadri

Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω του πολέμου και αναμένεται να διαρκέσει συνολικά έξι ημέρες τελετών μνήμης, με εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις του Ιράν και του Ιράκ.

Η πομπή της σορού θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με στάσεις στην ιερή πόλη Κομ και στη συνέχεια στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα στο Ιράκ, πριν από την ταφή στη Μασχάντ, γενέτειρα του Χαμενεΐ, στις 9 Ιουλίου.

Λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ AP Photo/Altaf Qadri

Λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ AP Photo/Altaf Qadri

Στην τελετή αναμένεται να δοθεί μεγάλη πολιτική και συμβολική βαρύτητα, καθώς η διαδικασία έρχεται σε μια περίοδο έντασης μετά τον πόλεμο και τα πλήγματα στο ιρανικό έδαφος, στα οποία σκοτώθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της χώρας.

Η σορός θα εκτίθεται μέχρι τη Δευτέρα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πομπή στην Τεχεράνη και ταξίδι προς τις ιερές πόλεις. Για τη φιλοξενία των χιλιάδων προσκυνητών έχουν στηθεί περισσότερες από 400 σκηνές, ενώ βυτιοφόρα νερού έχουν τοποθετηθεί για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των μελών της οικογένειας του Αλί Χαμενεΐ/  AP Photo/Vahid Salemi

Τα φέρετρα με τα λείψανα των μελών της οικογένειας του Αλί Χαμενεΐ/  AP Photo/Vahid Salemi

Δίπλα στο φέρετρο εκτίθενται και τα λείψανα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση, ανάμεσά τους η κόρη του, ένας γαμπρός, μια νύφη και μια 14χρονη εγγονή.

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