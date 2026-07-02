Κορομηλά: Η κοινή φωτογραφία με τον Γρηγόρη και η αναφορά στην ψυχαγωγία

«Ο Γρηγόρης δείχνει συνέπεια και σεβασμό» τόνισε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Κορομηλά δημοσίευσε φωτογραφία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Instagram, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην ψυχαγωγία.
  • Η Κορομηλά τόνισε τη σκληρή δουλειά και το πάθος που απαιτεί η ψυχαγωγία, καθώς και την αξία της επικοινωνίας στην τηλεόραση.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αντέτεινε ότι η ψυχαγωγία παραμένει σημαντική, παρά τις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα για την πτώση της.
  • Ο Γρηγόρης υποστήριξε ότι η τηλεόραση είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία, θεωρώντας το άδικο.
  • Η ανάρτηση της Κορομηλά περιλαμβάνει θετικά σχόλια για τον Γρηγόρη και την επιρροή του στην ψυχαγωγία.

Μία φωτογραφία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ρούλα Κορομηλά γράφοντας στη λεζάντα πως τόσο εκείνη όσο και ο συνάδελφός της είναι άνθρωποι που υπηρέτησαν την ψυχαγωγία με άγχος, αγωνίες, χαρές αλλά και σκληρή δουλειά.

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«Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή. Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία αναγνωρίζουμε την αξία και την προσφορά της, αλλά και το μεράκι, το άγχος, το πάθος και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες. Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία και συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια και ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει» έγραψε στα social η παρουσιάστρια, η οποία καθιέρωσε τα μεγάλα ψυχαγωγικά shows και τις πρωινές εκπομπές από τη δεκαετία του '90.

Στο ίδιο post εγραψε πολύ θετικά σχόλια για τον Γρηγόρη που και εκείνος υπηρετεί την ψυχαγωγία από τη δεκαετία του ‘90. 

«Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή και επιτυχία. Ο Γρηγόρης ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ικανοποίηση για τη σκληρή δουλειά που προσφέρει. Σε μια φωτογραφία λοιπόν, αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός τηλεοπτικές ιστορίες και πολλή αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου».

Πριν από λίγες μέρες ο Γιώργος Λιάγκας είχε δηλώσει πως η ψυχαγωγία στην πρωϊνή ζώνη έχει πεθάνει, και οι τηλεθεατές πλέον επιλέγουν την επικαιρότητα.

Τότε ο  Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε βγει τηλεφωνικά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είχε πει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

 

«Θα με βρίσκουν απέναντι κάποιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δέχομαι την ενημέρωση στο επίπεδο που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που την κάνουν πάρα πολύ καλά, δε μου αρέσει ο αχταρμάς, και όπως ακριβώς θέλω να υπάρχει η ενημέρωση θέλει να δει, άλλο ένα 50% χρειάζομαι ψυχαγωγία. Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο» είχε πει μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης. 

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ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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