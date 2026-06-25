Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασε δημόσια στήριξη στη Φαίη Σκορδά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το Mega.
  • Η Κορομηλά ανάρτησε συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, τονίζοντας την αυτοεκτίμηση και την επαγγελματική αξιοπρέπεια.
  • Μοιράστηκε φωτογραφία της Σκορδά και παρέθεσε πατρική συμβουλή για την αξία και τον σεβασμό.
  • Η στήριξη της Κορομηλά έρχεται πριν την τελευταία εκπομπή της Σκορδά στο Mega, προτρέποντάς την να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση.
  • Η κίνηση αναδεικνύει τη γυναικεία αλληλεγγύη στον τηλεοπτικό χώρο.

Μια κίνηση απόλυτης στήριξης κι αλληλεγγύης έκανε η Ρούλα Κορομηλά προς τη Φαίη Σκορδά, με αφορμή την ολοκλήρωση της συνεργασίας της δεύτερης με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega. 

Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια

Η έμπειρη παρουσιάστρια, που έχει αφήσει το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση εδώ και δεκαετίες, θέλησε να σταθεί δημόσια στο πλευρό της συναδέλφου της σε αυτή τη σημαντική μεταβατική στιγμή της καριέρας της.

Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ρούλα εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την αυτοεκτίμηση και την επαγγελματική αξιοπρέπεια. Μοιράστηκε μια φωτογραφία της Φαίσης σε insta story και, χωρίς να επεκταθεί σε περιττές αναλύσεις, επέλεξε να θυμίσει στη Φαίη μια πολύτιμη πατρική συμβουλή, η οποία αποκτά ιδιαίτερο νόημα με βάση τις τρέχουσες τηλεοπτικές εξελίξεις.

Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για την εκπομπή της στο Mega - Τι συνέβη;

Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους

«Να θυμάσαι την άξια σου. Αν αντιληφθείς ότι εκλείπει ο σεβασμός να βρίσκεις τη δύναμη να αποχωρείς χαμογελώντας. Ανήκεις σε σένα και κανέναν άλλον… αυτά μου έλεγε ο πατέρας μου πριν φύγει». έγραψε σε επόμενη ανάρτησή της.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παρουσιάσει την τελευταία της εκπομπή στο Mega την ερχόμενη Παρασκευή 26/6. Με αυτόν τον τρόπο, η Ρούλα Κορομηλά όχι μόνο επικροτεί την απόφαση της Φαίης Σκορδά να κλείσει αυτόν τον κύκλο, αλλά την προτρέπει να προχωρήσει μπροστά με το κεφάλι ψηλά, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη γυναικεία αλληλεγγύη στον σκληρό κόσμο της τηλεόρασης.

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