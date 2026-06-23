Στο επίκεντρο των τηλεοπτικών εξελίξεων βρίσκεται η Ρούλα Κορομηλά, με τη Τζώρτζια Συρίχα να αποκαλύπτει πως η επιστροφή της στον ΑΝΤ1 θεωρείται πλέον ένα πολύ πιθανό σενάριο για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η δημοσιογράφος υποστήριξε πως οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της θέλουν τη δημοφιλή παρουσιάστρια να επιστρέφει στο κανάλι όπου έγραψε τηλεοπτική ιστορία, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος της.

«Η Ρούλα Κορομηλά θα είναι στον ΑΝΤ1. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι επιστρέφει σε έναν ρόλο περισσότερο μέσα στη διοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζώρτζια Συρίχα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η παρουσία της να μην περιοριστεί αποκλειστικά μπροστά από τις κάμερες.

Το σενάριο για το «Στην Υγειά Μας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μέλλον του μουσικού προγράμματος «Στην Υγειά Μας», το οποίο ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα για τον ΑΝΤ1.

Παρότι το όνομα της Ρούλας Κορομηλά έχει συνδεθεί με το συγκεκριμένο πρότζεκτ, η Τζώρτζια Συρίχα ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ούτε έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται δεδομένη η ανάληψή του από την παρουσιάστρια.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, για το ίδιο project έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Γιώργου Λιάγκα. Η συγκεκριμένη πληροφορία προκάλεσε συζήτηση στο πάνελ, με τους συντελεστές να σχολιάζουν πως ο παρουσιαστής θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα πιο ψυχαγωγικό και χαλαρό concept, διαφορετικό από αυτό που υπηρετεί καθημερινά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε μάλιστα αναφορά και στην πιο προσωπική πλευρά του Γιώργου Λιάγκα, με συνεργάτες της εκπομπής να επισημαίνουν πως εκτός τηλεόρασης είναι ένας ιδιαίτερα χαλαρός και ευχάριστος άνθρωπος, ενώ σχολιάστηκε και η αδυναμία που έχει στους δύο γιους του.

Δεδομένη η μετακίνηση του Άκη Παυλόπουλου

Την ίδια ώρα, σημαντικές αλλαγές φαίνεται πως δρομολογούνται και στο ενημερωτικό τμήμα του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την Τζώρτζια Συρίχα, θεωρείται πλέον δεδομένη η μετακίνηση του Άκη Παυλόπουλου από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1. Όπως υποστήριξε, ο δημοσιογράφος αναμένεται να ενταχθεί στο νέο πρωινό ενημερωτικό σχήμα του σταθμού, έχοντας στο πλευρό του τον Παναγιώτη Στάθη.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προκάλεσε αρκετά σχόλια, καθώς πρόκειται για δύο πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, τα οποία καλούνται να συνυπάρξουν σε ένα νέο τηλεοπτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ο Στέφανος Σίσκος αναμένεται να μετακινηθεί στο δελτίο ειδήσεων, στο πλαίσιο των συνολικότερων αλλαγών που σχεδιάζονται στον σταθμό.

Το τρίτο πρόσωπο και το όνομα της Μαριάννας Γεωργαντή

Ανοιχτό φαίνεται να παραμένει και το ζήτημα του τρίτου προσώπου που θα πλαισιώσει το νέο ενημερωτικό σχήμα.

Η Τζώρτζια Συρίχα ανέφερε πως κατά τη γνώμη της η ιδανική επιλογή θα ήταν η Μαριάννα Γεωργαντή, ωστόσο οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στη συνέχεια ανέφεραν πως η δημοσιογράφος δύσκολα θα αποχωρήσει από το Open.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, η Μαριάννα Γεωργαντή είχε δεχθεί προσέγγιση πριν από τις πρόσφατες διοικητικές αλλαγές στον ΑΝΤ1, ωστόσο η ίδια φέρεται να έχει επιλέξει να παραμείνει στο Open, όπου απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και διατηρεί ενεργό ρόλο στην ενημερωτική ζώνη.

Οι υπόλοιπες αλλαγές που συζητούνται

Οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν αφορούσαν και άλλα πρόσωπα της τηλεοπτικής επικαιρότητας, με τον Κώστα Τσουρό να παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων για την επόμενη επαγγελματική του κίνηση.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στον σχεδιασμό του ΑΝΤ1 για τα Σαββατοκύριακα, αλλά και στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Open, όπου ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τη διάρθρωση του ενημερωτικού και ψυχαγωγικού προγράμματος της νέας χρονιάς.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το τηλεοπτικό τοπίο της επόμενης σεζόν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές, με το όνομα της Ρούλας Κορομηλά να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες της Τζώρτζιας Συρίχα, η επιστροφή της στον ΑΝΤ1 θα αποτελέσει αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές εξελίξεις της νέας χρονιάς.