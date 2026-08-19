Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δε γίνεται αυτό!» – Το πεπόνι που την άφησε άφωνη

«Τι πεπονάρα είναι αυτή!», είπε η ηθοποιός

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Celebrities & Gossip Νεα
Το απολαυστικό βίντεο με τον γιο της και το... επικό πεπόνι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε καλοκαιρινό στιγμιότυπο από το σπίτι της με τον γιο της.
  • Ασχολήθηκαν με την κοπή ενός εντυπωσιακού μεγάλου πεπονιού.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό της λέγοντας "Τι πεπονάρα είναι αυτή!".
  • Μετά την κοπή, σχολίασε "Δε γίνεται αυτό!" εντυπωσιασμένη από το αποτέλεσμα.
  • Η Κατερίνα απολαμβάνει απλές οικογενειακές στιγμές με τους γιους της.

Ένα άκρως καλοκαιρινό στιγμιότυπο από το σπίτι της μοιράστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, έχοντας στο πλευρό της έναν από τους δύο γιους της.

 

Κατερίνα Παπουτσάκη: Έβαλε ριγέ μπικίνι κι έκανε... πασαρέλα!

Η ηθοποιός, που απολαμβάνει το καλοκαίρι και τις οικογενειακές στιγμές, αυτή τη φορά μας έβαλε για λίγο στο μπαλκόνι του σπιτιού της, όπου μαζί με τον γιο της επιδόθηκαν σε μια... επιχείρηση κοπής πεπονιού.

Το πεπόνι φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε μέγεθος, με την Κατερίνα Παπουτσάκη να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της μόλις το αντίκρισε.

«Τι πεπονάρα είναι αυτή!», ακούγεται να αναφωνεί η ηθοποιός στο πρώτο βίντεο, ενώ μαζί με τον γιο της ξεκινούν να το κόβουν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Η Kατερίνα Παπουτσάκη σε ηλικία 19 ετών στο «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Η συνέχεια, όμως, ήταν ακόμη πιο απολαυστική. Σε δεύτερο βίντεο, η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει το πεπόνι πλέον κομμένο και η αντίδρασή της τα λέει όλα.

«Δε γίνεται αυτό!», σχολιάζει χαρακτηριστικά, εντυπωσιασμένη από το αποτέλεσμα.

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δε γίνεται αυτό!» – Το πεπόνι που την άφησε άφωνη

Η ηθοποιός συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους δύο γιους της, επιλέγοντας να κρατά χαμηλούς τόνους και να απολαμβάνει μαζί τους απλές, οικογενειακές στιγμές. Αυτή τη φορά, ένα μεγάλο και λαχταριστό πεπόνι ήταν αρκετό για να γίνει η αφορμή για ένα αυθόρμητο καλοκαιρινό βίντεο.

Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τέτοιες μικρές απολαύσεις και η Κατερίνα Παπουτσάκη φαίνεται πως ξέρει να τις χαίρεται μαζί με τα παιδιά της.

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