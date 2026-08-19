Το απολαυστικό βίντεο με τον γιο της και το... επικό πεπόνι

Ένα άκρως καλοκαιρινό στιγμιότυπο από το σπίτι της μοιράστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, έχοντας στο πλευρό της έναν από τους δύο γιους της.

Η ηθοποιός, που απολαμβάνει το καλοκαίρι και τις οικογενειακές στιγμές, αυτή τη φορά μας έβαλε για λίγο στο μπαλκόνι του σπιτιού της, όπου μαζί με τον γιο της επιδόθηκαν σε μια... επιχείρηση κοπής πεπονιού.

Το πεπόνι φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε μέγεθος, με την Κατερίνα Παπουτσάκη να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της μόλις το αντίκρισε.

«Τι πεπονάρα είναι αυτή!», ακούγεται να αναφωνεί η ηθοποιός στο πρώτο βίντεο, ενώ μαζί με τον γιο της ξεκινούν να το κόβουν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Η συνέχεια, όμως, ήταν ακόμη πιο απολαυστική. Σε δεύτερο βίντεο, η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει το πεπόνι πλέον κομμένο και η αντίδρασή της τα λέει όλα.

«Δε γίνεται αυτό!», σχολιάζει χαρακτηριστικά, εντυπωσιασμένη από το αποτέλεσμα.

Η ηθοποιός συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους δύο γιους της, επιλέγοντας να κρατά χαμηλούς τόνους και να απολαμβάνει μαζί τους απλές, οικογενειακές στιγμές. Αυτή τη φορά, ένα μεγάλο και λαχταριστό πεπόνι ήταν αρκετό για να γίνει η αφορμή για ένα αυθόρμητο καλοκαιρινό βίντεο.

Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τέτοιες μικρές απολαύσεις και η Κατερίνα Παπουτσάκη φαίνεται πως ξέρει να τις χαίρεται μαζί με τα παιδιά της.