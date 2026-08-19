Το Ιράν σχεδιάζει να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη

Το Ιράν είναι αποφασισμένο να αλλάξει τους κανόνες και να ρίξει στα σκοινιά τις ΗΠΑ. Ένα νέο σχέδιο, που έρχεται στο φως, αποκαλύπτει πως μελετάει να χρησιμοποιήσει ως δούρειο ίππο, την Ευρώπη. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους και οι στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο.

Μετά από 172 ημέρες πολέμου και το Ιράν όχι μόνο δε δείχνει σημάδια κούρασης και αδυναμίας, αλλά η πολεμική μηχανή του φαίνεται πως δουλεύει στο φουλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star, που επιμελήθηκε η Έλγκα Νταϊφά. Τώρα ο πόλεμος με την Αμερική, περνάει μέσα από την Ευρώπη.

«Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας Financial Times, η Τεχεράνη μελετά το ενδεχόμενο να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο», μετέδωσε το Αlarabiya.net, ένα από τα πιο γνωστά διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα στον αραβικό κόσμο.

«Τα τελευταία χρόνια, έχουμε επισημάνει ότι το αφήγημα της αντίστασης έχει ξεπεράσει τα σύνορα του Ιράν, του Ιράκ και της περιοχής, αποκτώντας παγκόσμια εμβέλεια», διαμήνυσε ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Καλίμπαφ.

Το οπλοστάσιο της Τεχεράνης όχι μόνο δεν αδειάζει, αλλά διαθέτει πυραύλους μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, ικανούς να πλήξουν ακόμα την Κύπρο.

«Οι Financial Times επικαλούνται πρόσωπα του καθεστώτος που υποστηρίζουν ότι στρατιωτικοί στόχοι στη Βουλγαρία ή την Κύπρο θα μπορούσαν να δεχθούν επίθεση, διευρύνοντας σημαντικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που μέχρι τώρα έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη Δυτική Ασία», μετέδωσε το ινδικό πολυεθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ειδήσεων, WION.

Το Ιράν και θέλει και μπορεί να μη μείνει στο παιχνίδι των εντυπώσεων, καθώς έχει και την πρόθεση και την τεχνογνωσία.

Στο στόχαστρο των Ιρανών η στρατιωτική βάση στην Κύπρο

Η Τεχεράνη απέχει 1.670 χιλιόμετρα από τη Λευκωσία. Ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς από αυτούς που έχει στις υπόγειες «πόλεις – πυραύλους» του το Ιράν, έχει την ικανότητα να φτάσει στην κυπριακή πρωτεύουσα μέσα σε 11 λεπτά.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη βρετανική βάση που βρίσκεται στην Κύπρο, στο Ακρωτήρι. Πριν λίγους μήνες στο σημείο είχαν πέσει drones.

Το Ιράν θέλει να πιέσει τον Τραμπ με μοχλό την Ευρώπη

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιράν εκμηδενίζει τις αποστάσεις για να πέτυχει τον Αμερικανικό στόχο.

Το Ιράν όμως δεν είναι αποφασισμένο να σταματήσει εκεί. Έχει εξετάσει τρόπους διακοπής της λειτουργίας των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Ουάσινγκτον κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή.

