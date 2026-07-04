Θέση για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική ζωή των επωνύμων πήρε η Ιωάννα Μαλέσκου, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Βίκυς Καγιά σχετικά με τις φήμες περί χωρισμού από τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά.

Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της το πρωί του Σαββάτου (5/7), υπογράμμισε πως η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.

«Συγκεκριμένα γι’ αυτό το θέμα και το αν χώρισε κάποιος ή όχι, αν πρέπει να βγάλει δελτίο τύπου, γιατί να νοιάζει τον άλλον; Κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά. Κάπου μας έχει κουράσει όλους να το παρακολουθούμε. Κάποιους μας έχει πάρει κι εμάς η μπάλα. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και κάπου να βάλουμε την αξιοπρέπεια στο κάδρο. Μέσα στις αλλαγές που εύχομαι να φέρει η τηλεόραση στη νέα της μορφή, ελπίζω να είναι και αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιωάννα Μαλέσκου συνέχισε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις από τα media.

«Να υπάρχει διακριτικότητα. Και πρόβλημα να έχει ένα ζευγάρι, ας σκεφτούμε τι απόνερα μπορεί να έχει. Ας αφήσουμε το ζευγάρι σε όποια φάση κι αν είναι να βρει τη γραμμή του. Ιδίως ένα ζευγάρι που δεν το επικοινωνεί όλο αυτό. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους να προχωράνε στη ζωή τους όπως επιθυμούν και τους αξίζει», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η Βίκυ Καγιά είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή της πως, όταν κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που τη χώριζαν από τον Ηλία Κρασσά, επικοινώνησε με το μέσο που τα δημοσίευσε για να τα διαψεύσει, λαμβάνοντας όπως είπε την απάντηση ότι «δεν μπορεί να διαψεύσει τον εαυτό του».