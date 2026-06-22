Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σενάρια συνεργασίας σε εκπομπή - έκπληξη

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Οι δηλώσεις της Ιωάννας Μαλέσκου

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Το τελευταίο διάστημα το όνομα της Ιωάννας Μαλέσκου βρίσκεται στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων, καθώς πληθαίνουν τα σενάρια για την επόμενη επαγγελματική της κίνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Ανάμεσα στα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η φημολογούμενη συμμετοχή της στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με αρκετά ρεπορτάζ να τη θέλουν να αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στο project, λειτουργώντας ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

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Ωστόσο, η ίδια φαίνεται να κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Ερωτηθείσα αν έχει δεχθεί κάποια προσέγγιση για τη συγκεκριμένη εκπομπή ή αν έχει υπάρξει επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, η Ιωάννα Μαλέσκου απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όχι. Να μιλήσω γιατί;».

Η παρουσιάστρια σχολίασε γενικότερα τα σενάρια που αφορούν το τηλεοπτικό της μέλλον, τονίζοντας πως το όνομά της ακούγεται συχνά για διάφορα project.

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«Το όνομά μου έχει ακουστεί και ακούγεται και ακουγόταν κατά καιρούς για διάφορα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει κάποια από τις φήμες.

«Έχουμε τη στήριξη του σταθμού»

Μιλώντας για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, η Ιωάννα Μαλέσκου δήλωσε ικανοποιημένη από την πορεία της εκπομπής της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης που έχει λάβει από το κανάλι.

«Κυλάνε όλα καλά. Μετράνε αντίστροφα οι περισσότεροι συνεργάτες για να πάνε διακοπές», είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Εμείς ευτυχώς έχουμε τη στήριξη του σταθμού και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα να σου δημιουργεί ένας χώρος, μια οικογένεια, ένα κανάλι, το αίσθημα της ασφάλειας και σίγουρα της στήριξης για όσο τρέχει κάτι».

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Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η στήριξη μεταφράζεται και σε παρουσία της στο πρόγραμμα του σταθμού την επόμενη σεζόν, αρκέστηκε να απαντήσει με νόημα: «Δεν ξέρω τι μαθαίνετε».

Τι θα κάνει την επόμενη σεζόν;

Παρότι οι συζητήσεις για το τηλεοπτικό παζλ της νέας χρονιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ιωάννα Μαλέσκου δεν θέλησε να αποκαλύψει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε χαλαρή και ευδιάθετη, αποφεύγοντας να δώσει οριστικές απαντήσεις για το αν θα παραμείνει στο Open ή αν θα τη δούμε σε κάποιο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το όνομά της εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των τηλεοπτικών εξελίξεων, με τα σενάρια για τη νέα σεζόν να παραμένουν ανοιχτά και το ενδιαφέρον γύρω από την επόμενη κίνησή της να είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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