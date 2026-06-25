Η 3η και τελευταία Δοκιμασία του Μεγάλου Τελικού του επετειακού MasterChef 10 ήταν Δοκιμασία Αντιγραφής με την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ισπανικής γαστρονομίας, του σεφ Paco Morales.

Καλεσμένος στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, ο ίδιος μίλησε με λόγια αγάπης και θαυμασμού για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της: «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πόλη στον κόσμο που να μπορεί να καταλάβει καλύτερα από την Αθήνα. Η γαστροπολιτισμική και αρχαιολογική προσέγγιση που συνήθως εφαρμόζουμε μας εμπνέει σε πιθανά παρελθόντα και κάνει την κουζίνα που φτιάχνουμε στην Κόρδοβα να βγάζει απόλυτο νόημα σε ένα περιβάλλον όπως η Αθήνα. Στο κάτω κάτω, είστε το λίκνο του πολιτισμού. Εκεί που γεννήθηκε η πολιτική και εμπνέετε τον κόσμο με την ομορφιά, με τους φιλοσόφους και μαζί με τη Ρώμη, φτάνετε μέχρι την Αλ-Ανταλούς, από όπου κατάγομαι, εκεί, στην Ισπανία και για μένα προσωπικά η κουλτούρα έχει μεγάλη σημασία. Η αρχαία Ελλάδα, σε σχέση με αυτό που κάνουμε, καθώς δεν έχουμε καλύτερο χώρο για να παρουσιάσουμε σήμερα εδώ σε όλους εσάς τη γαστρονομία μας που εμπνέεται από την ιστορία», τόνισε.

Με τον Paco Morales έκλεισε ο κύκλος των καλεσμένων του MasterChef 10

Με καταγωγή από την Ανδαλουσία, ο Paco Morales μεγάλωσε σε ένα βαθιά γαστρονομικό περιβάλλον, καθώς η οικογένειά του διατηρούσε εστιατόριο. Το πάθος του για τη μαγειρική τον οδήγησε στα κορυφαία εστιατόρια της Ισπανίας, όπως το «El Bulli» του Ferran Adrià και το «Mugaritz» του Andoni Luis Aduriz, όπου διαμόρφωσε τη μαγειρική του ταυτότητα.

Έπειτα από μια σπουδαία πορεία δίπλα σε κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας γαστρονομίας, επέστρεψε στη γενέτειρά του, την Κόρδοβα, και το 2016 εγκαινίασε το εμβληματικό εστιατόριο Noor. Η αναγνώριση ήρθε άμεσα, καθώς το Noor κατέκτησε το πρώτο του αστέρι Michelin μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το δεύτερο το 2019 και το τρίτο το 2023, ενώ ο ίδιος έχει τιμηθεί και με τρία Μαχαίρια στα The Best Chef Awards.

Το εστιατόριο Noor του Paco Morales στην Κόρδοβα

Ο Paco Morales έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως «αρχαιολόγος της γαστρονομίας», ένας τίτλος που αποτυπώνει απόλυτα τη φιλοσοφία του. Μέσα από το Noor αναβιώνει και επανερμηνεύει την ανδαλουσιανή κουζίνα, αντλώντας έμπνευση από συνταγές και γαστρονομικές παραδόσεις που εκτείνονται από τον 10ο έως τον 15ο αιώνα. Με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργική προσέγγιση, μετατρέπει την ιστορία σε μια μοναδική γευστική εμπειρία, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον.

Ένα μικρό δείγμα από τα πιάτα που σερβίρονται στο εμβληματικό εστιατόριο

Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται πρωτοπόρος της σύγχρονης γαστρονομίας, καθώς συνδυάζει την υψηλή μαγειρική, την ιστορική αφήγηση και την πολιτιστική έρευνα, δημιουργώντας αυτό που πολλοί αποκαλούν «γαστροαρχαιολογία». Ένας σεφ που έχει καταφέρει να μετατρέψει την κληρονομιά της Ανδαλουσίας σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς και να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη διεθνή γαστρονομική σκηνή.