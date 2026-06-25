Paco Morales: Γνωρίστε το «φαινόμενο» της παγκόσμιας γαστρονομίας

Το εμβληματικό εστιατόριο Noor και τα 3 αστέρια Michelin

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.06.26 , 00:46 MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης ο μεγάλος νικητής!
26.06.26 , 00:44 MasterChef Τάσος: Με 25 βαθμούς και 30.000 ευρώ 2ος ο Τάσος Παυλίδης!
26.06.26 , 00:37 MasterChef 2026: Τα λόγια του Κοντιζά που έκαναν τον Πάνο να βουρκώσει
26.06.26 , 00:13 MasterChef: Δήλωσε συμμετοχή για τον νέο κύκλο του διαγωνισμού μαγειρικής!
25.06.26 , 23:35 MasterChef Τελικός: Ποιο πιάτο άρεσε στους κριτές;
25.06.26 , 23:11 Βασίλης Μπισμπίκης: «Θα μπορούσα να είμαι σε φυλακή, σε ιδρύματα ή νεκρός»
25.06.26 , 23:06 Paco Morales: Γνωρίστε το «φαινόμενο» της παγκόσμιας γαστρονομίας
25.06.26 , 22:45 Σεισμός Βενεζουέλα: Σοκάρουν Οι Μαρτυρίες Ελλήνων
25.06.26 , 22:37 Πύργος: Της Άρπαξαν 20.000 Ευρώ Με Ένα Τηλεφώνημα
25.06.26 , 22:35 Έλληνας γιατρός από την Κίνα χειρούργησε ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα!
25.06.26 , 22:12 Λαγοκέφαλος: Επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό - Σε ποιες περιοχές
25.06.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 25/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.900.000 ευρώ
25.06.26 , 22:00 Τσίπρας στον Alpha: Στόχος η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης
25.06.26 , 21:59 MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
25.06.26 , 21:48 Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτοι των πρώτων που «άγγιξαν» την κορυφή
Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους
MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτοι των πρώτων που «άγγιξαν» την κορυφή
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ο Paco Morales στο MasterChef 10

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Paco Morales είναι σημαντικός εκπρόσωπος της σύγχρονης ισπανικής γαστρονομίας και συμμετείχε στον Μεγάλο Τελικό του MasterChef 10.
  • Είναι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Noor στην Κόρδοβα, το οποίο έχει κερδίσει τρία αστέρια Michelin.
  • Ο Morales αναβιώνει την ανδαλουσιανή κουζίνα, αντλώντας έμπνευση από ιστορικές συνταγές του 10ου-15ου αιώνα.
  • Έχει χαρακτηριστεί ως «αρχαιολόγος της γαστρονομίας», συνδυάζοντας ιστορία και υψηλή μαγειρική.
  • Η φιλοσοφία του συνδυάζει γαστρονομία, πολιτισμό και ιστορική αφήγηση, δημιουργώντας γαστροαρχαιολογία.

Η 3η και τελευταία Δοκιμασία του Μεγάλου Τελικού του επετειακού MasterChef 10 ήταν Δοκιμασία Αντιγραφής με την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ισπανικής γαστρονομίας, του σεφ Paco Morales

Καλεσμένος στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, ο ίδιος μίλησε με λόγια αγάπης και θαυμασμού για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της: «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πόλη στον κόσμο που να μπορεί να καταλάβει καλύτερα από την Αθήνα. Η γαστροπολιτισμική και αρχαιολογική προσέγγιση που συνήθως εφαρμόζουμε μας εμπνέει σε πιθανά παρελθόντα και κάνει την κουζίνα που φτιάχνουμε στην Κόρδοβα να βγάζει απόλυτο νόημα σε ένα περιβάλλον όπως η Αθήνα. Στο κάτω κάτω, είστε το λίκνο του πολιτισμού. Εκεί που γεννήθηκε η πολιτική και εμπνέετε τον κόσμο με την ομορφιά, με τους φιλοσόφους και μαζί με τη Ρώμη, φτάνετε μέχρι την Αλ-Ανταλούς, από όπου κατάγομαι, εκεί, στην Ισπανία και για μένα προσωπικά η κουλτούρα έχει μεγάλη σημασία. Η αρχαία Ελλάδα, σε σχέση με αυτό που κάνουμε, καθώς δεν έχουμε καλύτερο χώρο για να παρουσιάσουμε σήμερα εδώ σε όλους εσάς τη γαστρονομία μας που εμπνέεται από την ιστορία», τόνισε. 

Paco Morales: Γνωρίστε το «φαινόμενο» της παγκόσμιας γαστρονομίας

Με τον Paco Morales έκλεισε ο κύκλος των καλεσμένων του MasterChef 10

Με καταγωγή από την Ανδαλουσία, ο Paco Morales μεγάλωσε σε ένα βαθιά γαστρονομικό περιβάλλον, καθώς η οικογένειά του διατηρούσε εστιατόριο. Το πάθος του για τη μαγειρική τον οδήγησε στα κορυφαία εστιατόρια της Ισπανίας, όπως το «El Bulli» του Ferran Adrià και το «Mugaritz» του Andoni Luis Aduriz, όπου διαμόρφωσε τη μαγειρική του ταυτότητα.

Έπειτα από μια σπουδαία πορεία δίπλα σε κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας γαστρονομίας, επέστρεψε στη γενέτειρά του, την Κόρδοβα, και το 2016 εγκαινίασε το εμβληματικό εστιατόριο Noor. Η αναγνώριση ήρθε άμεσα, καθώς το Noor κατέκτησε το πρώτο του αστέρι Michelin μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το δεύτερο το 2019 και το τρίτο το 2023, ενώ ο ίδιος έχει τιμηθεί και με τρία Μαχαίρια στα The Best Chef Awards.

 

Το εστιατόριο Noor του Paco Morales στην Κόρδοβα

Ο Paco Morales έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως «αρχαιολόγος της γαστρονομίας», ένας τίτλος που αποτυπώνει απόλυτα τη φιλοσοφία του. Μέσα από το Noor αναβιώνει και επανερμηνεύει την ανδαλουσιανή κουζίνα, αντλώντας έμπνευση από συνταγές και γαστρονομικές παραδόσεις που εκτείνονται από τον 10ο έως τον 15ο αιώνα. Με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργική προσέγγιση, μετατρέπει την ιστορία σε μια μοναδική γευστική εμπειρία, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον.

 

 

 

Ένα μικρό δείγμα από τα πιάτα που σερβίρονται στο εμβληματικό εστιατόριο

Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται πρωτοπόρος της σύγχρονης γαστρονομίας, καθώς συνδυάζει την υψηλή μαγειρική, την ιστορική αφήγηση και την πολιτιστική έρευνα, δημιουργώντας αυτό που πολλοί αποκαλούν «γαστροαρχαιολογία». Ένας σεφ που έχει καταφέρει να μετατρέψει την κληρονομιά της Ανδαλουσίας σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς και να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη διεθνή γαστρονομική σκηνή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
PACO MORALES
 |
NOOR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top