Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος.



Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς*

Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:04 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 11.5 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους

Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους» στις 7 Δεκεμβρίου 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους, αλλά και για να τιμήσει τον κινέζο μανδαρίνο Λιν Τσε Χσου (1785-1850), που απαγόρευσε το εμπόριο οπίου στην Καντώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο Πρώτος Πόλεμος του Οπίου το 1839.