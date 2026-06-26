Στους 235 ανέρχεται πλέον ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες και αγνοουμένους. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, προειδοποιεί ότι η μετασεισμική δραστηριότητα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, χαρακτηρίζοντας «τεράστια» την ενέργεια που απελευθερώθηκε.

Aerial visuals show the extent of destruction following twin earthquakes in La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/PzKFiaoJ6w — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 25, 2026

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν με πυρετώδεις ρυθμούς την Πέμπτη στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη σαφή εικόνα για τον αριθμό των αγνοουμένων, ωστόσο σε αρκετές περιοχές συγγενείς παραμένουν συγκεντρωμένοι έξω από κατεστραμμένα κτίρια, περιμένοντας νέα για ανθρώπους που δεν έχουν εντοπιστεί από τη στιγμή της δόνησης. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο ακόμα και για 30.000 αγνοουμένους.

Te lo cuentan y no lo crees. Qué desesperación tan grande. Se salvaron por un pelo. #Venezuela #Terremoto 🚨‼️🆘 pic.twitter.com/7rNILpCl4r — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Ο υπουργός Υγείας της Βενεζουέλας, Κάρλος Αλβαράδο, ανακοίνωσε μέσω της δημόσιας τηλεόρασης ότι 235 άνθρωποι μεταφέρθηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή κατέληξαν κατά την άφιξή τους στα νοσοκομεία.

«Δυστυχώς, υποδεχτήκαμε 235 ασθενείς που διακομίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή πέθαναν με την άφιξή τους στις δομές υγείας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όλεθρος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό φονικό σεισμό - AP Images

Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.520, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των αρχών, ενώ αρκετοί από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους κάτω από τα χαλάσματα, με τις μαρτυρίες κατοίκων να κάνουν λόγο για ανθρώπους που ακούγονται ακόμη μέσα από τα συντρίμμια.

Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό στη Βενεζουέλα: «180 βόμβες της Χιροσίμα»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ απελευθέρωσε ενέργεια που αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή περίπου 180 ατομικές βόμβες της Χιροσίμα.

Creo que es el video más impactante que he visto justo cuando empieza el terremoto en Caracas en la zona de los palos grandes y cae el edif.

Es espeluznante 😱😢🆘 #Venezuela #Sismo

Video de @jeremiasloscher pic.twitter.com/SmXDfLb7HW — Ťŏny 🗯️ ↬  𝕏  (@tony_vet) June 25, 2026

Όπως εξήγησε, η ένταση του φαινομένου ήταν εξαιρετικά μεγάλη, ενώ η μετασεισμική ακολουθία παραμένει ισχυρή.

«Τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό της τάξης των 6,5 Ρίχτερ, αν και κάθε περιοχή έχει τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά», σημείωσε.

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 235 από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα - AP Images

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε ακόμη ότι οι δύο ισχυρές δονήσεις λειτούργησαν συμπληρωματικά ως προς την έκταση των καταστροφών.

UPDATE: The death toll from the Venezuela earthquakes has risen to 188, with 1,520 people injured. Around 200 others are believed to be trapped, and approximately 250 buildings have been damaged or destroyed. pic.twitter.com/8aBIk7jlFY — Breaking911 (@Breaking911) June 25, 2026

«Ο πρώτος σεισμός προκάλεσε σημαντικές βλάβες σε μικρότερου μεγέθους κτίρια, ενώ ο δεύτερος επηρέασε κυρίως τα ψηλά και μεγάλα κτίρια, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα καταστροφών», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και την κατανόηση των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν.

Υπάρχουν φόβοι ότι οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσουν και τους 100.000 - AP Images

Γιατί ήταν τόσο καταστροφικός ο σεισμός στη Βενεζουέλα

Ο Ευθύμιος Λέκκας επισήμανε ότι η σεισμική πραγματικότητα της Βενεζουέλας διαφέρει σημαντικά από εκείνη της Ελλάδας.

Uma mulher viva, encurralada e abandonada nos escombros do prédio onde vivia, sem nenhuma equipe de resgate por perto. Ela está totalmente abandonada ali a mais de 18 horas!



Os venezuelanos estão sozinhos!#hojenomundomilitar pic.twitter.com/LDjYYEttkq — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) June 25, 2026

Όπως είπε, στην περιοχή συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ μεγαλύτερα ρήγματα, όπου σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ θεωρούνται συχνό φαινόμενο.

Δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τους αγνοούμενους, ενδέχεται να ανέρχονται και στους 30.000 - AP Images

Παράλληλα, στάθηκε στην ευαλωτότητα του δομημένου περιβάλλοντος της χώρας.

Uma mulher viva, encurralada e abandonada nos escombros do prédio onde vivia, sem nenhuma equipe de resgate por perto. Ela está totalmente abandonada ali a mais de 18 horas!



Os venezuelanos estão sozinhos!#hojenomundomilitar pic.twitter.com/LDjYYEttkq — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) June 25, 2026

«Υπάρχουν παλιά κτίρια, κατασκευές χωρίς αντισεισμικό κανονισμό αλλά και νεότερα κτίρια, όπου είναι αμφίβολο αν εφαρμόζονται στην πράξη οι αντισεισμικοί κανόνες», εξήγησε.

Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους στα χαλάσματα - AP Images

Όπως ανέφερε, σε συνδυασμό με φαινόμενα όπως οι ρευστοποιήσεις εδαφών, η απόσυρση της θάλασσας και τα μεγάλα ενεργά ρήγματα που διέρχονται κάτω από πυκνοκατοικημένες περιοχές, διαμορφώθηκε το «παζλ της καταστροφής».

Σεισμός Βενεζουέλα: Αγωνία στα συντρίμμια και μάχη για τον απεγκλωβισμό

Οι εικόνες από την πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είναι συγκλονιστικές. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, ενώ συγγενείς ψάχνουν με γυμνά χέρια εγκλωβισμένους.

Aerial footage filmed from a helicopter early Thursday morning shows the scale of damage caused to the Northern Venezuelan coastal cities of Maiquetía and La Guaira, following yesterday’s pair of major earthquakes, which each measured a 7.2 and 7.5 magnitude and struck just to… pic.twitter.com/dwFt58LYsB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Ο Αντόνιο Μπερμούδες δήλωσε ότι άκουσε τη νεαρή Τζένιφερ να απαντά μέσα από τα χαλάσματα, όμως δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέσα για να την απεγκλωβίσουν.

Ο Ευθύμης Λέκκας είπε πως ο δεύτερος σεισμός στη Βενεζουέλα απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 180 βόμβες στη Χιροσίμα - AP Images

«Δεν έχουμε κανένα εργαλείο, κανένα μέσο για να τη βοηθήσουμε», είπε.

🇸🇻 🇻🇪| AHORA: Venezuela comienza a recibir ayuda humanitaria enviada por El Salvador. El presidente Nayib Bukele fue el primero en ofrecer recursos humanos y materiales, sin importar diferencias ideológicas. pic.twitter.com/gkGQtvNiTr — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) June 26, 2026

Η 37χρονη Λίσμπετ Βάσκες περιέγραψε ότι συγγενείς της σώθηκαν πηδώντας από τα παράθυρα τη στιγμή που το κτίριο κατέρρεε.

Η μετασεισμική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα είναι έντονη και θα έχει διάρκεια - AP Images

«Ήταν τρομακτικό. Γείτονες στους χαμηλότερους ορόφους θάφτηκαν και προσπαθούμε να τους βγάλουμε», τόνισε.

Διεθνής βοήθεια για τη Βενεζουέλα μετά τον σεισμό

Η διεθνής βοήθεια αρχίζει να φτάνει στη Βενεζουέλα.

UPDATE: Death toll from Venezuela earthquake rises to 164, more than 11,000 people reported missing pic.twitter.com/dqMjfzAJub — BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή σωστικών συνεργείων και οικονομική βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Ρωγμές στο οδόστρωμα από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα - AP Images

Βοήθεια αποστέλλουν επίσης η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα από το 1900

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα τουλάχιστον από το 1900.

Το αεροδρόμιο του Καράκας παραμένει κλειστό, καθώς έχει υποστεί πολές ζημιές εξαιτίας των δύο σεισμών - AP Images

Η πρώτη δόνηση των 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία παραμένει κλειστό λόγω των σοβαρών ζημιών που υπέστη.