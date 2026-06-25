Σεισμοί Βενεζουέλα: Αγωνία στα συντρίμμια - Φόβοι για έως 100.000 νεκρούς!

Ψάχνουν τους αγνοούμενους με γυμνά χέρια

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Η Βενεζουέλα ζει τις πιο δραματικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Δύο ισχυρότατοι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ «χτύπησαν» μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη βόρεια ακτογραμμή της χώρας, μετατρέποντας δρόμους και γειτονιές σε πεδία καταστροφής. 

Σκορδύλης στο Star: Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για έναν μεγάλο σεισμό;

Κτίρια κατέρρευσαν, χιλιάδες άνθρωποι πετάχτηκαν πανικόβλητοι έξω από σπίτια, γραφεία και εμπορικά κέντρα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τόνους μπετόν.  

Βενεζουέλα: Στους 164 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι στα συντρίμμια

Οι πρώτοι απολογισμοί κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Δημήτρη Σουλτογιάννη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το αμερικανικό ινστιτούτο εκτιμά ότι οι ανθρώπινες απώλειες και οι ζημιές είναι πιθανό να είναι εκτεταμένες, ενώ ο τελικός απολογισμός των νεκρών θα μπορούσε να κυμανθεί από 10.000 έως και 100.000 ανθρώπους.  

 

 

Και αυτό διότι υπάρχουν πολλές περιοχές με κατάρρευση κτιρίων όπου τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν φτάσει ακόμα.

Σεισμός Βενεζουέλα

Φωτογραφία AP / Pedro Mattey

Άμεση, όμως, ήταν και η αντίδραση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος  ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή σε όλες τις αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για ταχεία κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στη Βενεζουέλα.  

 

 

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικά βίντεο από την ώρα των σεισμών 

Πολυόροφα κτίρια από μπετόν αρμέ, σε εύπορες συνοικίες του Καράκας, έτρεμαν σαν να είναι φτιαγμένα από χαρτί. Σίδερα λύγισαν. Τζάμια έσπασαν. Σοβάδες και κομμάτια από προσόψεις έπεφταν βροχή. Άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ανοιχτό χώρο.  

Ο πρωτοφανής δίδυμος σεισμός ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές, ανήμερα της εθνικής γιορτής για την ανεξαρτησία της Βενεζουέλας.  

 

 

Η πρώτη δόνηση είχε μέγεθος 7,2 ρίχτερ και εστιακό βάθος 21,9 χιλιόμετρα, επίκεντρο δυτικά του Καράκας. Στις 6 και τέσσερις το απόγευμα. Έδρασε σαν προειδοποίηση. 39 δευτερόλεπτα αργότερα η γη σείστηκε και πάλι από 7,5 ρίχτερ,. Εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Επίκεντρο η κεντρική και βόρεια ακτογραμμή 

Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό εδώ και 120 χρόνια. 

 

 

Βενεζουέλα: Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια 

Εθελοντές, πυροσβέστες και αστυνομικοί σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες απομακρύνοντας συντρίμμια με γυμνά χέρια, καθώς κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για όσους παραμένουν παγιδευμένοι. 

Σεισμός Βενεζουέλα - Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Φωτογραφία AP / Αriana Cubillos

Σεισμός Βενεζουέλα - Επιχείρηση διάσωσης

Φωτογραφία AP / Pedro Mattey

Σεισμός Βενεζουέλα - Διάσωση εγκλωβισμένων

Φωτογραφία AP/ Ariana Cubillos

Την ίδια ώρα χιλιάδες κάτοικοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Κοιμούνται σε πάρκα, πλατείες και πεζοδρόμια. Ο φόβος των μετασεισμών είναι μεγαλύτερος από την κούραση. 

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