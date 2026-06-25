Βενεζουέλα: Βίντεο από τη στιγμή που τα 7,5 Ρίχτερ ισοπεδώνουν το Καράκας

32 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες - Φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων

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Σοκάρουν τα νέα βίντεο που έρχονται από τη Βενεζουέλα και καταγράφουν καρέ-καρέ τη στιγμή που ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ χτυπά το Καράκας και άλλες περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Τρόμος από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα

Στα πλάνα που κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, πολίτες φαίνονται να χάνουν την ισορροπία τους στη μέση του δρόμου, ενώ ολόκληρα κτίρια λικνίζονται επικίνδυνα. 

 

 

Σε βίντεο από πολυώροφο κτίριο στο Καράκας, τα νερά πισίνας που βρίσκεται στην ταράτσα ξεχύνονται σαν καταρράκτης στους δρόμους, καθώς το κτίριο σείεται βίαια.

 

 

Άλλα βίντεο δείχνουν περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από πολυκατοικίες που καταρρέουν ή από προσόψεις κτιρίων που διαλύονται, σκορπίζοντας σοβάδες και μπάζα στους δρόμους. 

 

 

Οι εικόνες θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή, με κατοίκους να κοιτούν έντρομοι τον ουρανό ακούγοντας τον εκκωφαντικό θόρυβο από τα θεμέλια των κτιρίων που υποχωρούν.

Σεισμός Βενεζουέλα: 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες – Φόβοι για πολύ μεγαλύτερο απολογισμό

Οι νεότερες πληροφορίες από τις αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες. 

O μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες - AP Images

O μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες - AP Images

Ωστόσο, ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν στο Καράκας και στην πολιτεία Λα Γουαΐρα, η οποία φαίνεται να έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα.

 

 

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα και απηύθυνε δραματική έκκληση προς γιατρούς, νοσηλευτές και υγειονομικό προσωπικό να μεταβούν άμεσα στα νοσοκομεία.

Οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό των νεκρών από τον σεισμό στη Βενεζουέλα είναι εφιαλτικές - AP Images

Οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό των νεκρών από τον σεισμό στη Βενεζουέλα είναι εφιαλτικές - AP Images

«Θέλω να ζητήσω από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό να πάνε στις δουλειές τους, ώστε να μπορέσουμε να φροντίσουμε τους ανθρώπους που μεταφέρονται στα επείγοντα περιστατικά», δήλωσε σε έκτακτο διάγγελμά της.

 

 

Τα νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν ήδη στα όριά τους. Εικόνες από μονάδες υγείας στη Λα Γουαΐρα δείχνουν διαδρόμους γεμάτους τραυματίες και συγγενείς που αναζητούν πληροφορίες για τους αγαπημένους τους. 

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας επιζώντας από τον σεισμό μέσα στα συντρίμμια των κτιρίων - AP Images

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας επιζώντας από τον σεισμό μέσα στα συντρίμμια των κτιρίων - AP Images

Παράλληλα, πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και τηλεπικοινωνίες, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα σε βάθος περίπου 22 χιλιομέτρων. Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη δόνηση 7,5 Ρίχτερ σε μικρότερο εστιακό βάθος, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων που είχαν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από τον πρώτο σεισμό.

 

 

Το USGS προειδοποίησε ότι οι συνέπειες ενδέχεται να είναι καταστροφικές και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ώρες και ημέρες. 

Αρκετά κτίρια στο Καράκας της Βενεζουέλας έχουν καταρρεύσει μετά τον σεισμό - AP Images

Αρκετά κτίρια στο Καράκας της Βενεζουέλας έχουν καταρρεύσει μετά τον σεισμό - AP Images

Σε εκτίμηση κινδύνου που δημοσιοποιήθηκε μετά τον σεισμό, αναφέρεται ότι υπάρχει πιθανότητα οι ανθρώπινες απώλειες να ανέλθουν στις 10.000, ανάλογα με τον αριθμό των εγκλωβισμένων σε περιοχές υψηλής πυκνότητας πληθυσμού.

Σεισμός Βενεζουέλα: Σκηνές αγωνίας στα συντρίμμια του Καράκας

Στα συντρίμμια πολυκατοικιών στο Καράκας εκτυλίσσονται σκηνές απόλυτης αγωνίας. Δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι διασώστες αναζητούν επιζώντες ανάμεσα σε βουνά από μπετόν, ενώ συγγενείς φωνάζουν ονόματα αγαπημένων τους προσώπων ελπίζοντας να ακούσουν κάποια απάντηση. Ανταποκρίτρια του πρακτορείου ανέφερε ότι είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς στη συνοικία Αλταμίρα.

 

 

Οι μετασεισμοί συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι αρχές έχουν καταγράψει περισσότερες από 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους και δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Κάτοικοι αναφέρουν ότι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους και σε ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι νέες καταρρεύσεις.

Σεισμός Βενεζουέλα: Μαρτυρίες-σοκ από κατοίκους και δημοσιογράφους

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες όσων έζησαν τον εφιάλτη. Δημοσιογράφος του BBC Mundo, που βρισκόταν στον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στο Καράκας, περιέγραψε ότι «το κτίριο άρχισε να τρέμει σαν τραπουλόχαρτο».

 

 

«Είναι η πρώτη φορά μετά από 37 χρόνια που ένιωσα σεισμό αυτού του μεγέθους. Ήταν τόσο δυνατός που νόμιζα ότι το κτίριο θα έπεφτε πάνω μου», δήλωσε.

Αρκετές περιοχές στο Καράκας είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού - AP Images

Αρκετές περιοχές στο Καράκας είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού - AP Images

Ανάλογη ήταν και η περιγραφή της 42χρονης Χάιντι Ρομέρο, η οποία βρισκόταν σε εμπορικό κέντρο όταν χτύπησε ο Εγκέλαδος.

«Ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και τα αντικείμενα άρχισαν να πέφτουν παντού», είπε.

Σεισμός Βενεζουέλα: Διεθνής κινητοποίηση και βοήθεια από τις ΗΠΑ

Η διεθνής κοινότητα έχει ήδη αρχίσει να κινητοποιείται. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλλουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια.

«Οι καρδιές μας είναι με όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, με τους τραυματίες και με τους διασώστες που εργάζονται ακούραστα μετά την καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες ανάμεσα στους νεκρούς ή τους τραυματίες από τον σεισμό στη Βενεζουέλα - AP Images

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες ανάμεσα στους νεκρούς ή τους τραυματίες από τον σεισμό στη Βενεζουέλα - AP Images

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες νεκρούς ή τραυματίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην ευρύτερη περιοχή του Καράκας ζουν περίπου 3.000 Έλληνες ομογενείς.

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρχές φοβούνται ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων θα αποκαλυφθεί μόνο όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης στις περιοχές που ισοπεδώθηκαν από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη Βενεζουέλα εδώ και δεκαετίες.

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