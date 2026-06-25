Τρόμος από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα

Κατέρρευσαν κτίρια - Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

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Τρόμος από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα
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Δυο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξαν ο ένας μετά τον άλλο τη Βενεζουέλα χθες Τετάρτη, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτιρίων και πανικό στους κατοίκους στην πρωτεύουσα Καράκας.

Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βενεζουέλα - AP Images

Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βενεζουέλα - AP Images

Η πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 700 τραυματίες μέχρι αυτή τη στιγμή. 

 

 

Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Η κ. Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιονδήποτε αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Αρκετά κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας - AP Images

Αρκετά κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας - AP Images

Οι αρχές διέκοψαν την παροχή φυσικού αερίου στις πληγείσες περιοχές, ενώ η υδροδότηση διακόπηκε σε τμήματα του Καράκας και σε αρκετές βόρειες πολιτείες της χώρας.

Σημειώθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα και στην πολιτεία Λα Γκουέρα, ωστόσο το ηλεκτρικό δίκτυο παρέμεινε λειτουργικό στην υπόλοιπη Βενεζουέλα.

Μετρό και σιδηρόδρομος ανεστάλησαν προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Επιπλέον, τα μαθήματα στα σχολεία ακυρώθηκαν για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

 

 

Οι πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας δεν φαίνεται σε πρώτο χρόνο να έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με το Reuters.

Σχεδόν καμία από τις πόλεις που έχουν επίσημες αναφορές για σοβαρές ζημιές δεν περιλαμβάνει κρίσιμες εγκαταστάσεις, ενώ οι τοπικές αρχές κοντά στο μεγάλο πετρελαϊκό κέντρο της λίμνης Μαρακαΐμπο ανέφεραν ότι δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

Κατά δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Κατόπιν καταγράφτηκαν κάπου 20 ισχυροί μετασεισμοί.

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον 32 - AP Images

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον 32 - AP Images

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους, με την πιο απαισιόδοξη εκτίμηση να κάνει λόγο ότι μπορεί να φτάσουν και τους 100.000, αριθμός που δείχνει ωστόσο το τι ακριβώς συνέβη στη Βενεζουέλα.

 

 

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά, καθώς ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τους εγκλωβισμένους στα σιντρίμμια - AP Images

Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά, καθώς ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τους εγκλωβισμένους στα σιντρίμμια - AP Images

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα. Στο εξωτερικό του, άνθρωποι φώναζαν ονόματα δικών τους, ορισμένοι εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας καθώς έπεφτε το σκοτάδι.

 

 

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα.

Στη Βενεζουέλα οι αρχές διέκοψαν την παροχή φυσικού αερίου - AP Images

Στη Βενεζουέλα οι αρχές διέκοψαν την παροχή φυσικού αερίου - AP Images

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε. Αναφέρθηκε σε τραυματίες, ούτε αυτός όμως έδωσε απολογισμό μέχρι στιγμής.

 

 

Δεν είναι σαφής ακόμη η κατάσταση στις πόλεις Πουέρτο Καμπέγιο και Σαν Φελίπε, πιο κοντά στο επίκεντρο, όπου ζουν πάνω από 400.000 άνθρωποι.

Τα σχολεία στη Βενεζουέλα θα μείνουν κλειστά για μία εβδομάδα - AP Images

Τα σχολεία στη Βενεζουέλα θα μείνουν κλειστά για μία εβδομάδα - AP Images

 

 

Σεισμός Βενεζουέαλ: Πανικός μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο. Παρέμεναν εκεί το βράδυ, δεν τολμούσαν να επιστρέψουν εξαιτίας του φόβου πως σπίτια και άλλα κτίρια θα καταρρεύσουν αν γίνουν κι άλλοι μετασεισμοί.

Κόσμος πανικόβλητος μετά τον διπλό σεισμό στο Καράκας - AP Images

Κόσμος πανικόβλητος μετά τον διπλό σεισμό στο Καράκας - AP Images

 

 

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, καταστηματάρχισσα 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο στην Αλταμίρα.

 

 

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζοϋπάλληλος.

Η λειτουργία του σιδηρόδρομου και του μετρό στο Καράκας ανεστάλη - AP Images

Η λειτουργία του σιδηρόδρομου και του μετρό στο Καράκας ανεστάλη - AP Images

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα, όπου πολλοί δρόμοι ήταν γεμάτοι θραύσματα γυαλιών.

 

 

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

Κλειστό είναι και το αεροδρόμιο του Καράκας που υπέστη ζημιές από τον διπλό σεισμό - AP Images

Κλειστό είναι και το αεροδρόμιο του Καράκας που υπέστη ζημιές από τον διπλό σεισμό - AP Images

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

 

 

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, μια γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω», πρόσθεσε.

Σεισμός Βενεζουέλα: Το αεροδρόμιο κλειστό

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, στη Λα Γουαΐρα, κάπου 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, έκλεισε «εξαιτίας σοβαρών ζημιών», είπε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες στο διάγγελμά της.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια πολυκατοικιών στο Καράκας - AP Images

Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια πολυκατοικιών στο Καράκας - AP Images

 

 

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τον βουλευτή Γουίλμερ Ασουάχε δείχνουν τμήματα της οροφής να έχουν καταρρεύσει σε τερματικό σταθμό του αερολιμένα και κόσμο να τρέχει να φύγει τρομαγμένος.

 

 

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογοτά, απέχει πάντως 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

 

 

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ). Απέσυρε την προειδοποίηση περίπου μια ώρα αργότερα.

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