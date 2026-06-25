Όσα είπε ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Μανώλης Σκορδύλης στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Mε αφορμή τους δύο μεγάλους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Μανώλης Σκορδύλης έδωσε τη δική του εκτίμηση για το κατά πόσο ένα αντίστοιχο φαινόμενο θα μπορούσε να εκδηλωθεί στην Ελλάδα.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αν και σεισμοί πολύ μεγάλου μεγέθους δεν είναι συνηθισμένοι στον ελλαδικό χώρο, δεν αποτελούν άγνωστο φαινόμενο για τη χώρα μας.

«Έχουμε καταγράψει σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ στο παρελθόν, τόσο στο Βόρειο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, αλλά και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και του Ελληνικού Τόξου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής υπενθύμισε μάλιστα ότι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ιστορικά στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας σημειώθηκε το 365 μ.Χ. δυτικά της Κρήτης και είχε εκτιμώμενο μέγεθος 8,3 Ρίχτερ.

Σεισμός: Τι καθορίζει το μέγεθος των καταστροφών

Απαντώντας στο ερώτημα αν ένας μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στη χώρα μας, ο κ. Σκορδύλης τόνισε ότι δεν αρκεί μόνο το μέγεθος της δόνησης.

Όπως εξήγησε, σημαντικό ρόλο παίζουν η απόσταση από το επίκεντρο, οι επιταχύνσεις που θα προκαλέσει ο σεισμός, η ποιότητα των κατασκευών και γενικότερα οι τοπικές συνθήκες.

«Το μέγεθος από μόνο του δεν αρκεί για να εκτιμηθούν οι συνέπειες ενός σεισμού. Πρόκειται για έναν συνδυασμό παραγόντων που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Σκορδύλης στο Star: «Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό αντισεισμικό πλαίσιο»

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην ποιότητα των κατασκευών όσο και στον αντισεισμικό κανονισμό.

«Γενικά, οι μεγάλοι σεισμοί στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καταστροφικοί όσο σε άλλες χώρες και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα των κατασκευών και στον αντισεισμικό κανονισμό, ο οποίος εξελίσσεται και επικαιροποιείται διαρκώς», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις εικόνες εκτεταμένων καταστροφών που παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές του κόσμου μετά από ισχυρούς σεισμούς, ο κ. Σκορδύλης εξήγησε ότι οι αιτίες είναι συνήθως σύνθετες.

Όπως είπε, εκτός από την ποιότητα των κατασκευών, καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξουν η μικρή απόσταση από το επίκεντρο, η εκδήλωση διαδοχικών ισχυρών σεισμών σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και οι ιδιαίτερα υψηλές επιταχύνσεις του εδάφους.

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