Σκορδύλης στο Star: Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για έναν μεγάλο σεισμό;

Οι περιοχές της Ελλάδας που δίνουν ισχυρές δονήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 17:00 Pittsburgh Youth Symphony Orchestra στον Κήπο του Μεγάρου στις 26 Ιουνίου
25.06.26 , 16:47 Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό
25.06.26 , 16:46 6ο ELPIDA Summer Festival στο Νοσοκομείο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»
25.06.26 , 16:19 Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας σε κατοικημένη περιοχή
25.06.26 , 16:13 Παπαδημητρίου: Tρολάρει το ύψος της- H φωτογραφία με τη Φασούλα
25.06.26 , 16:10 Μυστήριο με τα αποτυπώματα και το DNA στο διπλό φονικό στο Αίγιο
25.06.26 , 16:04 Σκορδύλης στο Star: Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για έναν μεγάλο σεισμό;
25.06.26 , 16:02 Κροκέτες τσορίθο από τον Πάνο Τελάλη– Το απόλυτο finger food!
25.06.26 , 16:00 Τα ζώδια που θέλουν να δουν σημάδια ενδιαφέροντος για να κάνουν το βήμα
25.06.26 , 15:58 Η στιγμή που 26χρονος ληστής επιτίθεται σε ηλικιωμένη σε ασανσέρ
25.06.26 , 15:37 “Flandy” και Κώστας Στεφανής: Ώρα για δράση κόντρα στα «θηρία» του WRC!
25.06.26 , 15:33 MasterChef Τελικός: Η ώρα της αλήθειας για Τάσο και Πάνο
25.06.26 , 15:10 To φαινόμενο Ακύλας αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη!
25.06.26 , 15:00 Συνταγή για τραγανές κροκέτες με τσορίθο - Θα τη λατρέψεις!
25.06.26 , 14:59 Για πρώτη φορά στο «φως» το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δ. Αβραμόπουλου
MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Άση Μπήλιου: «Έρχονται τελευταίες δύσκολες μέρες» - Για ποια ζώδια;
Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Όσα είπε ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Μανώλης Σκορδύλης στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο καθηγητής Σεισμολογίας Μανώλης Σκορδύλης αναλύει την ετοιμότητα της Ελλάδας για μεγάλους σεισμούς, μετά τους πρόσφατους σεισμούς στη Βενεζουέλα.
  • Η Ελλάδα έχει ιστορικό σεισμών άνω των 7 Ρίχτερ, με τον ισχυρότερο το 365 μ.Χ. να έχει μέγεθος 8,3 Ρίχτερ.
  • Η σοβαρότητα των καταστροφών εξαρτάται από παράγοντες όπως η απόσταση από το επίκεντρο και η ποιότητα των κατασκευών.
  • Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό αντισεισμικό πλαίσιο και εμπειρία στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, μειώνοντας τις καταστροφές.
  • Οι καταστροφές σε άλλες χώρες οφείλονται σε σύνθετους παράγοντες, όπως η ποιότητα κατασκευών και οι υψηλές επιταχύνσεις του εδάφους.

Mε αφορμή τους δύο μεγάλους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Μανώλης Σκορδύλης έδωσε τη δική του εκτίμηση για το κατά πόσο ένα αντίστοιχο φαινόμενο θα μπορούσε να εκδηλωθεί στην Ελλάδα. 

Βενεζουέλα: Στους 164 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι στα συντρίμμια

Όπως εξήγησε μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αν και σεισμοί πολύ μεγάλου μεγέθους δεν είναι συνηθισμένοι στον ελλαδικό χώρο, δεν αποτελούν άγνωστο φαινόμενο για τη χώρα μας. 

«Έχουμε καταγράψει σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ στο παρελθόν, τόσο στο Βόρειο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, αλλά και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και του Ελληνικού Τόξου», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο καθηγητής υπενθύμισε μάλιστα ότι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ιστορικά στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας σημειώθηκε το 365 μ.Χ. δυτικά της Κρήτης και είχε εκτιμώμενο μέγεθος 8,3 Ρίχτερ. 

Σεισμός

Σεισμός: Τι καθορίζει το μέγεθος των καταστροφών 

Απαντώντας στο ερώτημα αν ένας μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στη χώρα μας, ο κ. Σκορδύλης τόνισε ότι δεν αρκεί μόνο το μέγεθος της δόνησης. 

Όπως εξήγησε, σημαντικό ρόλο παίζουν η απόσταση από το επίκεντρο, οι επιταχύνσεις που θα προκαλέσει ο σεισμός, η ποιότητα των κατασκευών και γενικότερα οι τοπικές συνθήκες. 

«Το μέγεθος από μόνο του δεν αρκεί για να εκτιμηθούν οι συνέπειες ενός σεισμού. Πρόκειται για έναν συνδυασμό παραγόντων που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα», σημείωσε. 

Σκορδύλης στο Star: «Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό αντισεισμικό πλαίσιο» 

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην ποιότητα των κατασκευών όσο και στον αντισεισμικό κανονισμό. 

«Γενικά, οι μεγάλοι σεισμοί στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καταστροφικοί όσο σε άλλες χώρες και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα των κατασκευών και στον αντισεισμικό κανονισμό, ο οποίος εξελίσσεται και επικαιροποιείται διαρκώς», ανέφερε. 

Αναφερόμενος στις εικόνες εκτεταμένων καταστροφών που παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές του κόσμου μετά από ισχυρούς σεισμούς, ο κ. Σκορδύλης εξήγησε ότι οι αιτίες είναι συνήθως σύνθετες. 

Όπως είπε, εκτός από την ποιότητα των κατασκευών, καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξουν η μικρή απόσταση από το επίκεντρο, η εκδήλωση διαδοχικών ισχυρών σεισμών σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και οι ιδιαίτερα υψηλές επιταχύνσεις του εδάφους. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ STAR
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top