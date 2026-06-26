MasterChef: Ο Γιώργος και ο Φίλιπ κέρδισαν από 5.000 ευρώ!

Νίκησαν στη 2η δοκιμασία του τελικού ως βοηθοί του Πάνου

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Οι τρεις κριτές ανακοίνωσαν ζωντανά τα αποτελέσματα των τριών τελευταίων δοκιμασιών, από τις οποίες θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος άνοιξε πρώτα τον φάκελο με τα αποτελέσματα της δεύτερης δοκιμασίας που διαμορφώθηκαν από τους βαθμολογίες των κριτών και των οκτώ νικητών του MasterChef. 

Το degustation μενού πέντε σταδίων που επιμελήθηκε ο Πάνος, σε συνεργασία με τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Φίλιπ Βάκο, βαθμολογήθηκε με 9/10. Το αντίστοιχο μενού του Τάσου, με βοηθούς τον Γιάννη Ανυφαντάκη και τον Χρήστο Μουσιάρη, έλαβε 8 βαθμούς.

MasterChef: Η χαρά του Γιώργου για τα 5.000 ευρώ 

MasterChef: Η χαρά του Γιώργου για τα 5.000 ευρώ 

Η νίκη του Πάνου σε αυτή τη δοκιμασία τού έδωσε προβάδισμα στο σκορ. Παράλληλα, τα μέλη της μπριγάδας του, ο Γιώργος δηλαδή και ο Φίλιπ, κέρδισαν από 5.000 ευρώ μετρητά.

Οι δύο βετεράνοι της κόκκινης μπριγάδας μπορεί να μην πέτυχαν τον στόχο τους, που ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης, αλλά κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό ποσό και να μη φύγουν με άδεια χέρια από τον διαγωνισμό.

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MASTERCHEF ΤΕΛΙΚΟΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ
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