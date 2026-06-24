Ως έναν δημιουργικό μάγειρα που έφτασε άξια μέχρι αυτό το σημείο χαρακτήρισε ο Μανώλης Σαρρής τον Πάνο, με τους παρευρισκόμενους να επισημαίνουν ότι το φαγητό του τους αντιπροσώπευε απόλυτα. Παράλληλα, δίνονται συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους για τη δική τους πορεία και τη σημαντική βοήθεια που του προσέφεραν.

MasterChef 2026: Ο Λευτέρης έκανε επαγγελματική πρόταση στον Πάνο

Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος τον ρώτησε τι θα κάνει μετά το τέλος του MasterChef 2026. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι όταν τελειώσει το παιχνίδι, το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να πάρει λίγο χρόνο για να σκεφτεί και να κάνει διακοπές. «Μετά θα προσπαθήσω να βάλω όλη τη σκέψη μου σε τάξη και θα δω τι θα κάνω στη συνέχεια», συμπλήρωσε. Τότε ο Λευτέρης, του έκανε μια άμεση και άκρως δελεαστική πρόταση, λέγοντας του χαρακτηριστικά: «Όποτε θέλεις στην εταιρεία μου, θα με πάρεις ένα τηλέφωνο και υπάρχει μια θέση για σένα», μια χειρονομία για την οποία ο Πάνος δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του.

MasterChef 2026: Η Μαργαρίτα συγκινήθηκε με το ταλέντο του Πάνου

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συναισθηματικά καθώς ο λόγος πέρασε στη Μαργαρίτα, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. «Sorry, αλλά δεν ξέρω γιατί... μου έχεις βγάλει κάτι πολύ συγκινητικό αυτή τη στιγμή, μπράβο σας πραγματικα».

Η Μαργαρίτα τόνισε το πόσο πολύ απόλαυσαν το φαγητό και κατέληξε σε μια πολύ όμορφη διαπίστωση για την προσπάθειά του: «Αυτό που κάνεις βγήκε και στα πιάτα σου. Και γι' αυτό ήταν και νόστιμα, γιατί φαίνεται ότι το θες πάρα πολύ», εισπράττοντας ένα ακόμη θερμό ευχαριστώ.

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