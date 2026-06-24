MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!

«Θα με πάρεις ένα τηλέφωνο και υπάρχει μια θέση για σένα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μανώλης Σαρρής χαρακτήρισε τον Πάνο ως δημιουργικό μάγειρα που αντιπροσωπεύει το φαγητό του.
  • Ο Πάνος δήλωσε ότι μετά το MasterChef 2026 θα πάρει χρόνο για διακοπές και θα σκεφτεί τα επόμενα βήματά του.
  • Ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος του πρότεινε θέση στην εταιρεία του, κάτι που συγκίνησε τον Πάνο.
  • Η Μαργαρίτα εξέφρασε τη συγκίνησή της και επαίνεσε την προσπάθεια του Πάνου, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του φαγητού του.

Ως έναν δημιουργικό μάγειρα που έφτασε άξια μέχρι αυτό το σημείο χαρακτήρισε ο Μανώλης Σαρρής τον Πάνο, με τους παρευρισκόμενους να επισημαίνουν ότι το φαγητό του τους αντιπροσώπευε απόλυτα. Παράλληλα, δίνονται συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους για τη δική τους πορεία και τη σημαντική βοήθεια που του προσέφεραν.

MasterChef 2026: Ο Λευτέρης έκανε επαγγελματική πρόταση στον Πάνο

MasterChef 2026: Ο Λευτέρης έκανε επαγγελματική πρόταση στον Πάνο

Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος τον ρώτησε τι θα κάνει μετά το τέλος του MasterChef 2026. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι όταν τελειώσει το παιχνίδι, το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να πάρει λίγο χρόνο για να σκεφτεί και να κάνει διακοπές. «Μετά θα προσπαθήσω να βάλω όλη τη σκέψη μου σε τάξη και θα δω τι θα κάνω στη συνέχεια», συμπλήρωσε. Τότε ο Λευτέρης, του έκανε μια άμεση και άκρως δελεαστική πρόταση, λέγοντας του χαρακτηριστικά: «Όποτε θέλεις στην εταιρεία μου, θα με πάρεις ένα τηλέφωνο και υπάρχει μια θέση για σένα», μια χειρονομία για την οποία ο Πάνος δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του.

MasterChef: Το ατύχημα του Φίλιπ με τον αποχυμωτή

MasterChef 2026: Η Μαργαρίτα συγκινήθηκε με το ταλέντο του Πάνου

MasterChef 2026: Η Μαργαρίτα συγκινήθηκε με το ταλέντο του Πάνου

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συναισθηματικά καθώς ο λόγος πέρασε στη Μαργαρίτα, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. «Sorry, αλλά δεν ξέρω γιατί... μου έχεις βγάλει κάτι πολύ συγκινητικό αυτή τη στιγμή, μπράβο σας πραγματικα».

MasterChef: Η μεγάλη ημέρα του Πάνου για τον τελικό αρχίζει!

MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!

Η Μαργαρίτα τόνισε το πόσο πολύ απόλαυσαν το φαγητό και κατέληξε σε μια πολύ όμορφη διαπίστωση για την προσπάθειά του: «Αυτό που κάνεις βγήκε και στα πιάτα σου. Και γι' αυτό ήταν και νόστιμα, γιατί φαίνεται ότι το θες πάρα πολύ», εισπράττοντας ένα ακόμη θερμό ευχαριστώ.

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MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΠΑΝΟΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ
 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ
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