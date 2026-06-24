MasterChef: Το ατύχημα του Φίλιπ με τον αποχυμωτή

Το λάθος που ανησύχησε τον Πάνο

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MasterChef: Το ατύχημα του Φίλιπ με τον αποχυμωτή

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Η δεύτερη δοκιμασία του μεγάλου τελικού του MasterChef 2026 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Πάνο Τελάλη να μαγειρεύει απόψε. Ο φιναλίστ έχει αναλάβει τον έλεγχο της επαγγελματικής κουζίνας και να προσπαθεί να φέρει εις πέρας ένα απαιτητικό menu degustation πέντε σταδίων.

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πανος masterchef

Στο πλευρό του βρίσκονται ως βοηθοί οι πρώην συμπαίκτες του, Φίλιπ και Γιώργος, τους οποίους επέλεξε ο ίδιος για τη σημαντικότερη ίσως μαγειρική δοκιμασία της χρονιάς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δεν έλειψαν οι αναποδιές.

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masterchef

MasterChef: Το ατύχημα του Φίλιπ με τον αποχυμωτή

Καθώς ο Πάνος συντόνιζε τη μπριγάδα του και έδινε οδηγίες για τις τελευταίες παρασκευές, διαπίστωσε πως υπήρξε μία παρεξήγηση με τον Φίλιπ σχετικά με την εκτέλεση μιας συνταγής και τη χρήση των υλικών. Λίγο αργότερα, το άγχος και η πίεση της στιγμής οδήγησαν σε ένα απρόοπτο ατύχημα.

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Ο Φίλιπ έχυσε τον χυμό που ετοίμαζε για το πιάτο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά την παρασκευή. «Έχυσα τον χυμό», παραδέχθηκε αμέσως, εμφανώς απογοητευμένος από το λάθος του, ζητώντας συγγνώμη στον Πάνο.

Παρά την αναστάτωση, ο Πάνος διατήρησε την ψυχραιμία του και προσπάθησε να εμψυχώσει τον συνεργάτη του. «Δεν πειράζει ρε φίλε. Καθάρισε και πάμε ξανά», του είπε.

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